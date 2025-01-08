麻疹連爆！傳建商規定打疫苗才能吃尾牙　醫直言太過：2類人再打

▲傳建設公司規定員工要打完麻疹疫苗才能參加尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內麻疹疫情創5年新高！群聚疫情加上確診者活動足跡示警，近來傳出民眾搶打MMR疫苗，台中診所醫師甚至遇到有建設公司規定員工要打完疫苗才能參加尾牙。感染科醫師指出，現在可能遭感染的族群是1980年以後出生且年滿20歲者，因為兒時接種疫苗保護效力消退，但並非每個人都要打，常出國或者在醫療院所工作者才建議自費接種，打疫苗才能參加尾牙「這有點過度」。

根據疾病管制署昨日公布最新監測，上周國內新增4起麻疹個案，其中2人和中部某醫院麻疹群聚相關，是陪病家屬與看護，累積相關個案達到16人，接觸者匡列超過3千人，為5年來新高；另兩人則是境外移入麻疹，分別是來自越南及印度。

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由於部分個案曾於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史並搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡，提醒該時段出沒該地點的民眾要自主健康管理18天。

然而這波疫情也引起民眾恐慌，台中市施勝桓小兒科診所院長施勝桓表示，近日已經出現麻疹疫苗搶打潮，全台都大缺貨，還有遇到建設公司規定員工要打完疫苗才能參加尾牙。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮表示，國內幼兒常規疫苗有提供MMR疫苗，小朋友接種後就不太會感染；另一方面若是1980年以前出生者，因為自然感染也都終生免疫。因此，現在主要可能感染麻疹者是1980年以後出生且已經滿20歲以上的族群，小時候打的疫苗抗體隨著時間下降，開始有感染的風險。

哪些族群在成年後應該自費接種疫苗？陳志榮指出，主要是經常出國者，例如航空業從業人員或者在醫療院所工作的人才比較建議施打。陳志榮也提到，麻疹疫苗相當安全，但因為是活性疫苗，免疫有缺陷者、孕婦不太建議施打。

至於要求打疫苗才能參加尾牙，陳志榮直言「這有點過度了」，台灣MMR疫苗接種率高，相較其他國家麻疹發病機率較低，近來也大多是少數境外移入個案引發傳染，而且即使發病，傳播力也沒有過去那麼高，民眾不用太過緊張。