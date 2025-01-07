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同時得新冠+流感！30多歲女發燒、咳嗽拖兩周　就醫已重症肺炎

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情雖然處於低點，重症個案仍不斷發生，疾病管制署今（7）日公布特殊個案，一名30多歲女性，去年12月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，吃成藥、門診就醫仍未改善，兩周後到急診就醫確認同時感染新冠肺炎與流感，且胸部X光有雙側肺炎，被收治加護病房到現在已經10天。

疾管署說明，國內上周（2024/12/31-2025/1/6）新增15例新冠併發重症本土病例，較前一周（12/24-12/30）10例略增，其中有一例個案較為年輕且同時感染流感。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為北部30多歲女性，本身有神經系統疾病，沒有接種本季流感疫苗與新冠JN.1疫苗，去年12月中旬發燒咳嗽流鼻水，口服成藥，也在門診就醫，但症狀沒改善。兩周後約是12月下旬到急診就醫，檢驗新冠流感兩疾病都是陽性，胸部X光雙側肺炎，顯示同時感染新冠與流感還併發肺炎重症，使用兩種抗病毒藥物，目前為止住院10天還在加護。

疾管署統計，自2024/9/1起截至2025/1/6，新冠併發重症本土病例累計436例，其中95例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10/1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

全球新冠病毒陽性率呈上升趨勢，歐洲、東南亞及非洲區上升，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本病例數持續上升，美國近期陽性率、急診就診率及住院率皆呈上升趨勢，全球新冠變異株以KP.3.1.1及XEC為主流變異株。

疾管署另指出，在新冠疫苗保護效益方面，依據美國研究發現：在JN.1變異株流行期間，接種疫苗在兒童與青少年族群（5至17歲）族群，預防急診就醫與重症住院的保護效益為61%；而加拿大研究亦指出，在中壯年族群（50至64歲），接種疫苗在JN.1與KP系列變異株流行期間，預防重症住院保護效益為58%，針對年長者族群（65歲以上），預防重症住院的保護效益則可達60%。

截至1/6止，新冠疫苗仍持續高於去年，已累計接種181.9萬人次，為去年同期（85.8萬）約2.1倍。自今年1/1起另提供Novavax JN.1疫苗接種，如尚未接種新冠JN.1疫苗且不適合接種mRNA疫苗者，可優先選擇Novavax JN.1疫苗並請盡快接種，保護個人健康。

疾管署提醒，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。

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