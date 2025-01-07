賴政府將首辦「觀光諮詢會議」　觀光署：今年國旅不再有補貼

▲拚觀光發展，1月21、22日賴政府將召開上任後首場「觀光產業振興諮詢會議」。（圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

去年國際旅客1千萬人次未達成，觀光署今年再立下1千萬人次的目標。觀光署長周永暉表示，預計1月21、22日與觀光業者召開新政府上任後的首場「觀光產業振興諮詢會議」，來台旅客日均消費額目標將增加至185美元，而今年除非有天災，否則國旅不再有補貼。

周永暉說，現今全球觀光趨勢不再是追求人數，今年仍訂定1000萬人次國際客目標，每人日均消費額希望從去年180美元，增加至185美元，明、後年達到190美元及195美元。

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此外，周永暉表示，觀光署將與商業發展署協調配套，討論來台消費促銷優惠，增加免稅店據點，讓外國客購物更方便，也會在全國景區會議與各縣市首長進行聯席會議。

周永暉強調，未來台灣觀光要有吸引力、服務力及交通可行性，因此航空、船舶、高鐵、台鐵、台灣好行、觀巴等增加班次及航點，今年增加國外服務站包括歐洲阿姆斯特丹、澳洲雪梨、北美西雅圖，均設置辦事站和台灣觀光旅客中心，透過旅宿站服務中心行銷。

周永暉提到，歐洲是台灣值得擴點的市場，歐洲客過去多會經過泰國轉機來台灣，希望善用轉機方式，且歐洲、泰國有許多鐵道迷，將推廣賞鳥、鐵道旅遊等主題式旅遊，吸引來台觀光。

國旅的部分，周永暉表示，國旅在美食、景點要更具吸引力，且展現服務力、誠信，貴一點沒關係，但一定要有特色，最重要還是要有品牌。今年是否再祭出補助？他說，除非有天災，否則未來國旅不會再有補貼。