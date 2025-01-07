大鵬灣開發案今年招商　擬蓋高爾夫球場、Villa「鎖定高端客」

▲大鵬灣開發案示意圖。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

屏東大鵬灣國家風景區BOT案，5年前解約，觀光署今年重啟招商，規劃設置高爾夫球場、興建水上Villa渡假村，打造為全台唯一的濱海高爾夫球場，鎖定高端市場的旅客，今年若發包順利，興建期程預計3至4年。

大鵬灣國家風景區管理處於2004年，以BOT方式與大鵬灣國際開發公司簽約，業者不堪虧損於2019年與鵬管處終止契約，觀光署重新規劃面積約210公頃的大鵬灣開發案，透過促參法重新再招商，目前已公告並徵求潛在投資人。

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大鵬灣渡假村開發案將分3個區招商，包括大鵬灣國際觀光遊憩設施興建案（遊一區及遊艇港區）、國際休閒園區新建案（遊二區），及國際觀光遊憩設施興建營運移轉案（遊三區）。

觀光署長周永暉表示，今年招商重點就是大鵬灣投資案，遊一、遊二、遊三區招商，其中遊二區規劃高爾夫球場，可以引客，將是台灣唯一的濱海的高爾夫球場。

觀光署副署長周廷彰指出，台灣先前高爾夫球場都在山坡，土地容易取得，1998年後山坡就不能開發高球場，大鵬灣是填土的高爾夫場域，鎖定高端市場，住水上Villa，可以搭船去打高爾夫球場，還有賽車場。

他說，遊一區本來就有賽車場、住宿及遊艇專區，遊二區為高爾夫球場，遊三區規劃在跨海大橋旁邊興建水上Villa，國外觀光客搭遊艇可以直接在大鵬灣檢疫入境通關，北部龍洞也可以，南部就是大鵬灣。

目前大鵬灣一年遊客數量約180萬人次，周廷彰表示，遊一、遊二、遊三若今年順利招商並發包，興建期程可能都3至4年的時間，合約廠商營運特許期為70年，實際興建期程仍要視廠商的規劃。