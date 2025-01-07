強烈冷氣團周四報到「最冷時間曝」　高山3時段有望追雪

▲周四強烈冷氣團南下，最冷時間落在周五至周六，西半部及宜蘭低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周受到冷氣團影響，中央氣象署指出，今、明天第一波冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫落在13至15度，比較乾冷，中南部因輻射冷卻作用，日夜溫差大，周四更強的冷空氣南下，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，最冷時間在周五至周六，西半部及宜蘭低溫下探10度。

氣象署預報員葉致均說，今日清晨輻射冷卻作用明顯，台南以北地區都有10度以下低溫，本島平地最低溫在苗栗三灣僅4.2度，創入冬以來最低溫。明天清晨輻射冷卻仍明顯，新竹、苗栗及金門局部地區都有10度以下的低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日清晨低溫分布情形。（圖／氣象署提供）

他說，今晚台灣附近風場以東北風環境為主，天氣算是相當涼冷，持續到明天都是類似情況，明晚北方冷高壓再度遞補，周四有一股比較強的冷氣團，有機會達到強烈大陸冷氣團，周日之後高壓逐漸出海，冷氣團才會有減弱趨勢。

降雨趨勢，葉致均表示，今、明天各地晴朗穩定為主，明天水氣稍多，基隆北海岸、東半部及大台北山區有零星降雨，周四下一股冷空氣南下，水氣增多，周四到周六北部、東半部及東部山區都會有局部降雨，中南部維持多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周日水氣逐漸轉乾，各地恢復晴朗穩定，僅東半部零星降雨。周四到周六因水氣多，搭配低溫，東北部2000公尺以上高山在周四到周六有降雪機會，周四、周五中部以北2500公尺高山有下雪機率，周六中部以北3000公尺高山也有下雪機率。

溫度方面，葉致均指出，今、明天受到冷氣團影響，屬於乾冷，中南部日夜溫差偏大在8至10度以上，北台灣白天溫度約18至19度，花蓮及台東20、21度，低溫表現，中部以北及宜蘭落在13至15度，其他地區16至17度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均說，周四更強的冷空氣南下，最冷時間落在周五到周六白天，北台灣在周五整天低溫11至13度，相當寒冷，其他地區高溫都不到20度。這段期間西半部及宜蘭低溫10至12度，其他地區約15度，空曠地區或近山區的平地溫度更低。

葉致均提醒，周四到下周一的清晨須特別留意極端低溫發生，要等到下周一冷氣團減弱，溫度才會回升。另這段期間因為東北風偏強，各沿海、恆春半島及離島的風浪偏大，海邊活動要注意。