被爆「把政治獻金帶回家」！時任募款執行長證實：錢都交給陳佩琪

▲時任柯文哲幕僚透露，2014年那時有些募款餐會收到的錢都是由柯直接拿回家。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，涉嫌侵占政治獻金、收受威京集團賄賂而遭台北地檢署起訴。近日柯文哲的昔日學生許富舜醫師又在柯文哲妻子陳佩琪的臉書留言爆料，曾親眼看過柯文哲將來路不明的政治獻金拿回家，而柯文哲2014年競選台北市長時的募款委員會執行長鄭淑心也證實，當時辦募款餐會募到的都會交給陳佩琪。

柯文哲去年8月先後因為政治獻金假帳案、京華城改建容積弊案，遭到台北地檢署調查，並於12月底正式起訴，儘管已有部分被告認罪或多名證人證詞顯示他的金流有許多嫌疑，柯文哲至今仍否認相關指控，今年1月2日又因為有串證疑慮而再次被裁定收押。

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對於柯文哲再被押，陳佩琪4日發文喊冤，未料柯的昔日學生許富舜竟留言表示，2014年他幫柯協助建置線上政治獻金的電子金流系統，當時真心相信柯能成為政治清廉典範、拒絕來路不明的金錢，「然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家。」他感嘆，「為何身邊的人漸漸變成只在意名利，甚至連假帳都做得不堪入目的那些人？」

此一留言立刻引發熱議，儘管隨後就從陳佩琪的臉書頁面上消失，但已在其他地方被備份下來。而柯文哲初次競選台北市長時的募款委員會執行長鄭淑心也透露，許留言的那些內容過去也和她說過，由於當時很多募款是只有柯本人自己去那個餐會，現場的收到的現金都是直接給柯帶回去，就她的了解，拿回去的錢都是直接交給陳佩琪。

鄭淑心也提到，後來她再遇到那些幫柯辦餐會的媒體人時，才知道原來這些人當時也都沒有收到收據。她表示，自己一直以為柯有開收據給對方，而因為她沒有印章和存摺，看不到完整的入帳情況，後來有一個會計李佩玲，也就是「KP旱草聯盟」成員，直接和陳佩琪做對口。鄭淑心說，因為當時柯都是自己拿錢，家裡放了很多錢讓他也很困擾，柯自己還說希望不要有不能入帳的錢，然而很多直接拿到柯家放的錢，後來也沒有再進到競辦的帳。

鄭淑心表示，許富舜跟談這件事情時候也感嘆「沒想到柯文哲是這個樣子的人」，他認為事實就是事實，為什麼柯會一直說沒有，但許可能因為也是醫界的人，因此之前覺得不方便出來公開直接談論。



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