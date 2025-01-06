　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

▲陸「最美光二代」高海純任任天合光能聯席董事長。（圖／翻攝微博）

▲陸「最美光二代」高海純任天合光能聯席董事長。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸光伏（光電，下同）巨頭天合光能市值高達400億元人民幣（約1830億元新台幣），是一間光伏智慧能源整體解決方案提供商，主業務包括光伏產品、系統和智慧能源三大板塊。天合光能近日宣佈，將由32歲的高海純擔任第三屆董事會聯席董事長，兼任解決方案事業群總裁，其創辦人父親高紀凡則繼續擔任董事長及總經理，負責公司總體戰略規劃及經營管理等工作。

▲陸「最美光二代」高海純任任天合光能聯席董事長。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，天合光能表示，此次選舉能夠更好地執行公司戰略藍圖，構建可持續的新型能源體系。同時，高海純擔任公司聯席董事長後，將協助董事長開展董事會日常工作，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

公開資訊顯示，高海純現年32歲，畢業於長春藤名校「布朗大學」，她是天合光能控股股東、實控人高紀凡的女兒，母親吳春艷也持有天合光能5%以上股份，叔叔高紀慶為天合光能董事、高級管理人員。

▲陸「最美光二代」高海純任任天合光能聯席董事長。（圖／翻攝微博）

高海純2017年「海歸」後，以光二代接班人的身份進入天合光能歷練，因顏值和學歷皆不凡，被網友稱為「最美光二代」。數據顯示，高海純直接持有天合光能股份1.81萬股，還透過5間公司間接持股。

據悉，天合光能新設解決方案事業群，由高海純掌舵，為集中式、分布式應用場景提供一站式智慧能源解決方案，欲構建和推廣「新型微電網」、「零碳園區」等新應用場景。聯席董事長高海純將兼任公司解決方案事業群總裁，帶領公司由光伏產品製造商朝光儲智慧能源解決方案服務商轉型，助力公司構建差異化競爭優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃云歆要嫁了！　大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月
李政宰穩交17年「第一名媛」！幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍
獨／台中無人拉麵公審消費者　闆娘挨告結果曝
快訊／邱軍撞死人　事發畫面曝光
快訊／邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司回應了
唱紅《華麗計程車行》插曲！邱軍卻撞死運將　躲2天才到案
邱軍撞死人「4天後照常唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好
邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！曾入圍金鐘
快訊／台中自行車廠意外　37歲男「雙手4指」被沖床壓斷
快訊／社工陳尚潔現身　首度開庭「不認罪」！
快訊／25歲歌手撞死人！　肇逃2天後才到案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸1500間企業參展CES　AI應用新品發佈料衝至4位數

受困冰層下！河北冬泳者已罹難　專家指「1點」：導致逃生錯覺

「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

陸男星拍戲「泰緬邊境」失聯3天　女友發文求助「請大家幫幫我」

計程車司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」　與失散30年父母團聚

西安結冰瀑布「斷裂砸落」！女遊客逃跑一半重摔受傷

陸連開3場金融會議　定調放貸等政策方向

陸力推「低空經濟」　大學搶設相關科系

陸媒巧遇東北虎！陸核心區保育有成　「避獸屋」提供近萬村民逃生

河面結冰還冬泳　陸男「受困冰層下」搶救中！

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

丁禹兮「二度牽虞書欣下台」　互唱對方的歌…閃到全場看傻

四輪違停紅線喊「我人沒下車」　女騎士氣炸理論：暫停都不行！

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

陸1500間企業參展CES　AI應用新品發佈料衝至4位數

受困冰層下！河北冬泳者已罹難　專家指「1點」：導致逃生錯覺

「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

陸男星拍戲「泰緬邊境」失聯3天　女友發文求助「請大家幫幫我」

計程車司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」　與失散30年父母團聚

西安結冰瀑布「斷裂砸落」！女遊客逃跑一半重摔受傷

陸連開3場金融會議　定調放貸等政策方向

陸力推「低空經濟」　大學搶設相關科系

陸媒巧遇東北虎！陸核心區保育有成　「避獸屋」提供近萬村民逃生

河面結冰還冬泳　陸男「受困冰層下」搶救中！

露營別再只會煮火鍋！露營老手大推「這款好物」海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

男老家牆後發現神秘禮物　「上面寫著他的名字」嚇：藏了46年

學測1／18～1／20登場　12.1萬考生今可查試場分配表

拋雙罷府院黨不知情？　吳思瑤：柯建銘「洞燭機先」

控柯建銘「藉隨扈投資大陸」挨告國安法　徐巧芯：我們法院見

詹皇喊暫停被無視：裁判說他在看球　湖人40秒3要命失誤釀禍

美國聯合航空2月測試星鏈機上網路　將擴及所有班機

黃偉哲陪同立院考察台南鐵路地下化工程　期許早日通車

台南情侶機車停路邊吵架！竟叫貨車壓雙黃線繞道　警出手開罰

柯文哲律師吐內幕「還沒問就被逮捕！」　連法官都無奈

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

大陸熱門新聞

陸在「死亡之海」造太陽能長城

司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」與失散父母團聚

陸男星拍戲「泰緬邊境」失聯3天 女友發文求助「請大家幫幫我」

結冰瀑布斷裂砸落！女遊客重摔受傷

「最美光二代」掌陸光電巨頭 布朗大學海歸8年任聯席董事長

8成畢業生出國不歸？陸清大公布數據

受困冰層下！河北冬泳者已罹難

採訪遇東北虎！「避獸屋」提供村民逃生

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

追兇21年！內蒙女司機血案偵破

河面結冰冬泳　陸男「受困冰層」搶救中

陸力推「低空經濟」　大學搶設相關科系

陸32歲女腹腫　就醫才知體內睪丸長腫瘤

陸連開3場金融會議　定調放貸等政策方向

更多熱門

相關新聞

陸在「死亡之海」造太陽能長城

陸在「死亡之海」造太陽能長城

內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的太陽能長城」，這裏曾因全是沙漠幾乎沒有生命被稱為「死亡之海」，隨着太陽能板的增加還引發外媒以及美國國家航空航天局（NASA）關注。

賈永婕帽T「印永婕同心」　Dcard風向一面倒

賈永婕帽T「印永婕同心」　Dcard風向一面倒

台東太陽能光電補助即起申請　最高10萬

台東太陽能光電補助即起申請　最高10萬

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

董座曾達夢外遇　Gogoro低調回應

董座曾達夢外遇　Gogoro低調回應

關鍵字：

光電光伏天合光能高海純新能源董事長太陽能

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歌手邱軍撞死運將！　疑酒駕「肇逃2天後才到案」

一票年輕人氣到「流行改戴有線耳機」！粉專曝原因

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

快訊／高雄雙屍命案！男女雙手被綁陳屍車內

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

挺綠學者：柯總召或許該休息了

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊

泰女來台賣淫「驚人收入」　同鄉都來了

出國前先排1小時安檢！桃機人潮爆滿畫面曝

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面