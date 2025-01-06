「最美光二代」掌陸光電巨頭　布朗大學海歸8年任聯席董事長

▲陸「最美光二代」高海純任天合光能聯席董事長。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸光伏（光電，下同）巨頭天合光能市值高達400億元人民幣（約1830億元新台幣），是一間光伏智慧能源整體解決方案提供商，主業務包括光伏產品、系統和智慧能源三大板塊。天合光能近日宣佈，將由32歲的高海純擔任第三屆董事會聯席董事長，兼任解決方案事業群總裁，其創辦人父親高紀凡則繼續擔任董事長及總經理，負責公司總體戰略規劃及經營管理等工作。

《每日經濟新聞》報導，天合光能表示，此次選舉能夠更好地執行公司戰略藍圖，構建可持續的新型能源體系。同時，高海純擔任公司聯席董事長後，將協助董事長開展董事會日常工作，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

公開資訊顯示，高海純現年32歲，畢業於長春藤名校「布朗大學」，她是天合光能控股股東、實控人高紀凡的女兒，母親吳春艷也持有天合光能5%以上股份，叔叔高紀慶為天合光能董事、高級管理人員。

高海純2017年「海歸」後，以光二代接班人的身份進入天合光能歷練，因顏值和學歷皆不凡，被網友稱為「最美光二代」。數據顯示，高海純直接持有天合光能股份1.81萬股，還透過5間公司間接持股。

據悉，天合光能新設解決方案事業群，由高海純掌舵，為集中式、分布式應用場景提供一站式智慧能源解決方案，欲構建和推廣「新型微電網」、「零碳園區」等新應用場景。聯席董事長高海純將兼任公司解決方案事業群總裁，帶領公司由光伏產品製造商朝光儲智慧能源解決方案服務商轉型，助力公司構建差異化競爭優勢。