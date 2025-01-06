周四變天有雨　下波冷氣團更強「低溫跌破10度」

▲大陸冷氣團接力南下，未來一周溫度持續偏低。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今日冷氣團南下，各地降溫有感，今晨台灣本島最低溫在桃園大溪11.2度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，周五第二波冷氣團南下，強度比今天的冷空氣稍強，配合乾冷、輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭的空曠地區低溫降到10度或以下，周四各地雲量增多，苗栗以北到東半部、恆春半島轉為陰有短暫陣雨。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今日大陸冷高壓帶來的東北季風將會逐漸加強，晚間達到大陸冷氣團的等級，不過來到台灣附近的都是較偏乾的冷空氣，水氣少，迎風面地區雲量較多，其他地方都將是晴朗有陽光的天氣型態。

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他表示，乾冷的天氣明、後天仍然會持續，大部分地方為晴到多雲，只有迎風面地區雲量較多，基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶偶有零星的小雨或飄雨機會，天氣持續是比較穩定的型態。

吳聖宇提到，周四將會有下一波中高層的短波槽掠過台灣附近，造成各地雲量增多，苗栗以北到東半部、恆春半島一帶降雨機會提高，將轉為多雲或陰有短暫陣雨，台中以南到高屏平地為多雲，山區也可能有局部短暫陣雨，3000公尺以上高山不排除又有局部冰霰或雪發生的可能性。

吳聖宇說，周五第二波大陸冷氣團南下，強度將會比今、明天南下的冷空氣要稍強一些，冷空氣的走向較偏東路從海面南下，因此迎風面水氣較多，桃園以北到東半部、恆春半島一帶雲多且厚，且有局部短暫陣雨，新竹以南到高屏則是多雲或有陽光的天氣。

周末天氣的部分，吳聖宇指出，周六到周日持續受大陸冷氣團影響，周六在迎風面仍有些局部降雨機會，但水氣逐漸減少，降雨會比周五縮減，周日水氣會更少一些，可能連迎風面地區也將逐漸轉為多雲或有陽光露臉。

溫度方面，吳聖宇說，本周的2波冷空氣目前預估為大陸冷氣團等級，配合乾冷、輻射冷卻條件作用，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區低溫有機會降到10度或以下，高屏及花東空曠地區的低溫預估11至13度，台北市低溫約12至14度。