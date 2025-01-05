12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

▲1月5日~11日12生肖運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，1月5日至1月11日十二生肖運勢，本周屬牛、屬虎的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.牛

工作：本週運勢新氣象，好運到爆，為第一名。新的一年開始，對於金錢的理財頗有想法，築夢踏實。

1.豬

工作：本週運勢大快人心，開心的不得了，同為第一名。信心不凡，勇往直前是致勝要訣，沒有不景氣的問題。

2.虎

工作：新年新氣象，本週運勢興旺，為第二名。企業老闆者，有意重組股東或是減資改變公司結構。主管者有許多新機會，好好把握。

2.狗

工作：本週運勢強勁，表現亮麗，同為第二名。新一年度開始，你需要新的方案，新的合作下游廠商，一起打拼。

3.鼠

工作：本週運勢不錯，為第三名。新年新計畫好朋友給意見，計畫方案中增加了以前不敢嘗試的元素，好事一樁。

3.兔

工作：本週運勢穩定中向上發展，同為第三名。對於新官上任者而言，要把位置坐穩，可得多費些檯面下的功夫。

3.羊

工作：本周運勢漸漸上升，同為第三名。工作雖然充滿競爭，但表現不凡，業績漂亮，獲得上司嘉許。

本周財運前三名

1.牛

財運：本周財運旺盛，終於輪到你財源廣進了，辛苦了一年，累積了不少客戶口碑，也終於相對得到應有的報酬。

2.虎

財運：本周正財運豐厚穩定，帶來的是更大的合作機會。無論是股份增資，或是加入新的投資人，都是好事。

3.兔

財運：等待了許久的案子，終於突破困難拿下，財運旺旺。不僅彰顯你的實力，也穩定了新一年的業績，繼續拓展更多的合作。

本周愛情運前三名

1.牛

愛情：愛情運甜蜜，心情小鹿亂撞的一週，朝思暮想的她終於出現在你面前，你只想好好把握住二人相處的短暫時光。

1.虎

愛情：愛情運甜蜜，在愛中微加幸福，在生活中創造驚喜，你的用心讓另一半看得到，她也滿心回饋，幸福洋溢。

2.豬

愛情：愛情運甜蜜，速食愛情不是你需要的，快槍匹馬也不是你喜歡的，在愛情中，想要獲得長久的愉悅，細火慢墩就是了。

3.狗

愛情：未婚女性桃花盛開，不管外表給人孤芳自賞，但內心底你可是熱血奔騰。懂你的人，本周會適時出現。

本周健康運前三名

1.牛

健康：健康運不錯，喝茶，五子棋，國畫，提早步入休閒生活的規劃，別人以為你在玩，其實你在用心寫生活日記。

2.虎

健康：健康運不俗，生活作息正常，維他命B，C多補充一些，牛奶或豆奶都可讓你元氣滿滿，身體更強壯。

3.豬

健康：健康運尚可，泡澡，穿寬鬆舒適的衣服，不喝刺激性飲料等，舒壓可以讓身體有效放鬆，得到充分休息。

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