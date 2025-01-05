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大陸 大陸焦點 特派現場

8成畢業生出國不歸？陸清大公布數據：9成人沒離開

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

▲北京清華大學畢業生。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

有傳言指出，北京清華大學的畢業生超過80%都出國深造不歸。對此，北京清大近日公布了2024屆畢業生就業數據闢謠，其中顯示，在所有填寫了所在地的認證校友中，所在地為中國大陸的約佔91.7%。

根據《中國青年報》報導，北京清大公布的數據顯示，2024屆畢業生出國、出境的深造比例為9.6%，而近十年平均比例為10.5%。

從數據中也能看到，越來越多早年出國深造的清華畢業生已學成歸國，其中以2002至2011級清華畢業生為例，填寫了所在地的認證校友中92.4%在中國大陸，在出國深造的認證校友中6成以上已回國。

▲▼清華大學。（圖／CFP）

數據中也列出了畢業生的就業去向，其中名列前茅的單位有，華為、中芯國際、國家電網公司、中國航天科技集團、中國兵器工業集團、中國核工業集團、比亞迪、騰訊、阿里巴巴。

數據也顯示，2024屆清華畢業生在大陸重要領域重點單位就業率超過85%，赴製造業、能源業就業人數同比增長11%，連續五年持續增長；博士畢業生學術就業佔比47.8%，連續五年超過45%。

重要領域重點單位就業率方面，歷屆就業人數最多的行業是，訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業、教育、科學研究和技術服務業。

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

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