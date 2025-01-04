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最後一次飛行...T-1松鴉鷹退役　獨自飛往「飛機墳場」

▲▼T-1松鴉鷹（T-1A Jayhawk）教練機。（圖／美國空軍）

▲T-1松鴉鷹教練機。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍第86飛行訓練中隊（86th Flying Training Squadron）最後一架T-1松鴉鷹（T-1A Jayhawk）教練機，於去年12月17日在德州的拉夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）正式退役，完成告別飛行後獨自飛往「飛機墳場」（The Boneyard）。

▲▼T-1松鴉鷹（T-1A Jayhawk）教練機（中）。（圖／美國空軍）

▲T-1松鴉鷹教練機（中）。（圖／美國空軍）

美國空軍表示，當天的告別活動包括5架飛機編隊飛行，包括2架T-6德州人II教練機、2架T-38教練機，以及最後一架T-1松鴉鷹。飛行編隊在基地塔台與跑道上空進行兩次低空通場，最終由T-1松鴉鷹獨自飛向亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis Monthan Air Force Base），這裡由於位處沙漠地帶，濕度與降雨都極低，加上腹地廣大，適合存放大量退役飛機，因此有「飛機墳場」的稱號。

▲▼「蒙森空軍基地」（Davis Monthan Air Force Base）。（圖／蒙森空軍基地）

▲戴維斯-蒙森空軍基地。（圖／戴維斯-蒙森空軍基地）

T-1松鴉鷹自1993年11月19日首次降落拉夫林空軍基地以來，已服務超過三十年，主要用於訓練未來駕駛C-17運輸機、C-5運輸機及KC-135加油機等大型飛機的飛行員。自1995年1月完成機隊建設以來，T-1松鴉鷹成為美國空軍三分之二飛行員的基礎訓練平台。2024年，T-1松鴉鷹在拉夫林空軍基地飛行超過15,000小時，為培養長程導航與多機組操作能力的飛行員作出了重要貢獻。

作為繼任機型，T-7A紅鷹（T-7A Redhawk）尚未正式投入使用，第47飛行訓練聯隊將繼續使用T-6德州人II教練機和T-38C教練機完成訓練任務。

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