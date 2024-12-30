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社會 社會焦點 保障人權

快訊／繳齊1億保釋金！沈慶京坐輪椅現身　向媒體拱手致意

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

北檢針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告，高院29日上午撤銷原裁定發回北院，下午3點重開4人羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元、柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。沈慶京律師胡原龍今（30）日一早9時15分抵達北院領繳款單，隨後前往台銀分行繳6000萬交保金，稍早確認金額無誤後完成手續，沈慶京獲釋現身，他面容憔悴現身，離開前向拱手媒體致意。

▲▼沈慶京離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈慶京交保。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨主席柯文哲26日遭北檢起訴，並求處重刑28年6月，雖北院裁定以3000萬元交保，但案經北檢抗告，高院撤銷原裁定發回更裁。29日下午3時，北院火速重新召開羈押庭，晚間裁定柯文哲7000萬交保（再補4000萬），30日起限制出境、出海8個月，得配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

▲▼ 沈慶京 。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

沈慶京律師胡原龍今一早9時15分抵達北院領繳款單，隨後前往台銀分行繳6000萬交保金，稍早確認金額無誤後完成手續，沈慶京獲釋現身，他面容憔悴現身，離開前拱手向媒體致意。
 

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