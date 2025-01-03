2人「吃上引水產後不適」就醫　北市衛生局稽查揪2缺失

▲北市衛生局稽查上引水產，現場查有冰箱結霜。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市知名上引水產驚爆民眾12月25日用餐後出現不適，其中有2人就醫，北市衛生局今（3）日接獲陳情隨即前往稽查，結果發現現場查有冰箱結霜、未提供進貨單據等缺失事項，要求限期改正。而民眾認為是餐點中的「鱈魚白子」釀禍，實際了解餐廳提供菜色為「烏魚膘」，業者已經把當日該批產品送驗。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，今日接獲民眾陳情，自述有5人一同在12月25日前往上引水產用餐，吃了鱈魚白子後身體不適，其中2人因此送醫。

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林冠蓁指出，北市衛生局近日並未有接獲醫院通報疑似食品中毒案件，接獲陳情後則於當日派員前往現場針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，現場經查產品「鱈魚白子」應為「烏魚膘」，該餐廳使用該食材製作「野生烏魚膘炒蒜苗」，業者表示已將當日該批產品送驗，後續報告出爐將提供衛生局備查。

林冠蓁指出，現場查有冰箱結霜、未提供進貨單據等衛生缺失事項，已責令1月6日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，市民如有消費爭議相關問題，可至行政院消費者保護處線上申請，或洽臺北市政府消費者服務中心辦理消費爭議調處。