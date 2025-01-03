邱垂正：《海峽導報》駐點名額讓給其他陸媒

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會2日宣布暫停大陸媒體《海峽導報》來台駐點，並指其具明顯對台統戰工作性質，已非單純新聞媒體。陸委會主委邱垂正3日進一步指出，海峽導報釋出的名額將讓給其他大陸媒體，歡迎其他陸媒的記者來台駐點採訪。

邱垂正在廣播節目接受專訪時表示，經過調查，《海峽導報》不是只從事單純的新聞媒體的工作，有涉及對台灣的統戰滲透活動，「經過縝密的作業，我們認為《海峽導報》已經不適合繼續在台灣進行採訪，所以停止他們來台灣。」

《海峽導報》目前有一名記者在台駐點，期限是到1月23日，邱垂正提到，暫停《海峽導報》派員來台駐點的原因，不在駐點的那位記者身上，而是在該媒體扮演的角色，包括在大陸吸納國人統戰滲透等。

邱垂正強調，他們非常重視兩岸的新聞交流，這由來已久，可以增進兩岸彼此認識，「過去我們從事兩岸的新聞交流，就是要增進相互認識，我們也尊重新聞自由，所以會把名額讓給中國大陸其他的媒體過來。」

邱垂正還說，目前有8家大陸媒體共12名大陸記者在台灣駐點，建議大陸相關媒體可增派人手來台採訪，「我們歡迎大陸媒體記者到台灣來駐點採訪，但是不希望來這邊做統戰滲透，一個單純的交流，要用心呵護。」

對於陸委會暫停《海峽導報》來台駐點，國台辦發言人陳斌華2日表示，「賴清德當局上台以來，不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭汙衊大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。」

陳斌華強調，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞。賴清德口口聲聲講『民主』，其行為卻是對民主最大的踐踏。這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

