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千萬國際旅客未達標　觀光署今年預算凍結1.1億、刪2千萬元

▲▼立法院交通委員會審查觀光署今年度總預算 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查觀光署今年度總預算。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2024年來台國際旅客目標1千萬人次，觀光署統計全年約785萬人次。立法院交通委員會今日審查觀光署今年度預算，朝野立委提案，國際旅客數度下修且未達標，加上國旅房價高、非法旅宿多等問題，11.22億元的觀光業務預算刪減2千萬元，並凍結10%，提書面報告後始得動支。

國民黨立委林沛祥指出，觀光業務計畫的預期成果為推動我國觀光資源、爭取旅客來台觀光等，然而國內旅遊品質日益下滑，旅宿價格高昂更是東南亞之首，花東因天災造成觀光產業停滯，觀光署卻將今年預算著重在國際人士間的交流、爭取來台旅客數等，建議減列2000萬元。

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國民黨立委黃健豪表示，交通部2023年提出去年國際觀光客1200萬人次目標，不僅未達標，更透過修改目標來規避，國內業者苦不堪言，建議凍結觀光業務10%預算。

國民黨立委陳雪生提案，疫後出國人潮大增，國際旅客來台人數也未如預期，以致國內旅遊市場大幅衰退，其中赴離島人數更降至疫前不到3分之2，觀光署至今未能提出有效方案，建議凍結2分之1觀光業務預算。

民進黨立委林俊憲則提案指出， 去年截至9月非法旅宿達1509家，觀光署曾要加強訂房網站查緝，修法要求3個月內下架非法房源，迄今卻毫無進度。民眾黨立委林國成也批評，非法旅宿半年暴增168家，要求積極研究相關稽查辦法。

對此，觀光署長周永暉表示，今年度預算是觀光署升格以來編列第一個預算，我國觀光預算是各觀光強國當中最少的，為了讓地方政府亮點更好，希望透過預算支持；在國際旅客開源部分，就按照各委員意見，景點不足也需要檢討。

交委會經討論之後，最後決議觀光業務預算刪減2000萬元、凍結10％約1.1億元，凍結部分提書面報告後才能動支。

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