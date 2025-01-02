國道去年70起死亡事故　高公局曝肇因：分心疲勞占4成

▲去年12月25日國道1號南向366.1公里處，1輛小客貨車與大客車追撞，小客貨車乘客未繫安全帶而拋出車外死亡。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高速公路局統計去年至12月30日止，國道已發生70起死亡事故。高公局指出，主要肇因以分心疲勞最大宗，占比約4成，顯示不少駕駛人可能過於鬆懈或精神不濟，勉強開車，呼籲用路人上路務必繫妥安全帶，且專心駕駛。

去年國道70起死亡事故，高公局提到，有19人未正確使用安全帶，例如12月25日晚間6時20分國道1號南向366.1公里處，1輛小客貨車與大客車追撞，小客貨車乘客未繫安全帶而拋出車外死亡；12月27日凌晨3時30分國道1號南向4.8公里處，1輛小貨車自撞內側護欄，駕駛拋出車外死亡。

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▲去年12月27日國道1號南向4.8公里處，1輛小貨車自撞內側護欄，駕駛拋出車外死亡。（圖／高公局提供）

高公局表示，國道行車速度快，若未正確使用安全帶，發生碰撞時車內人員極有可能向前衝撞或被拋出車外，甚至再遭其他車輛撞擊而導致嚴重傷亡。

高公局進一步表示，國道死亡事故主要肇因以「分心疲勞」比例最高，約為4成，顯示不少駕駛人行車可能過於鬆懈或精神不濟仍勉強開車，讓自身及他人陷入危險境地，呼籲用路人上車務必繫妥安全帶，駕駛並應全程專心駕駛。

春節連假將屆，國道湧現大量返鄉旅遊車流，高公局指出，春節連假匝道封閉管制，包括初一至初三（1月29日至31日），時段性封閉國1、國5南向入口匝道；初三至初五（1月31日至2月2日），封閉國1國3北向及雙向入口。