花蓮跨年演唱會最終日！楊乃文羅志祥接力　高空煙火秀歌迷尖叫

▲壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台唯一連唱兩夜的「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」，第二日在元旦晚間8點於花蓮市東大門廣場盛大開唱！縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁與鄉親享受最活力熱鬧的元旦之夜，伴隨長達300秒的國際級高空煙火秀，在台下觀眾驚喜歡呼的尖叫聲中，為2025年拉開正式序幕！

▲▼「搖滾女王」楊乃文，爆發力的嗓音帶動現場萬人歌迷一起搖滾。

首先登台開場的卡司為由花蓮在地創作歌手若欣、碩美、裴拓所組成Z 世代混聲饒唱組合「沒有才能」。帶來「邋遢鞋子」、「我原諒你了其實還沒」、「還是要有長頸鹿才能」以及「快樂歌」等四首自創歌曲，風格不按牌理出牌，結合各式混音與曲風的自由奔放，透過新世代饒舌音樂，刻劃出有甘有苦的青春軌跡。

第二位登台的是第35屆金曲獎入圍四項大獎的搖滾創作樂手，戲劇男神「鳳小岳」，帶來「給你」、「南瓜超人」、「如果我能永遠醒在你的世界」以及「風車」等一系列濃厚亞洲風味的另類搖滾歌曲，透過音樂揮別過去，牽起所有人的手向日出望去，天亮後又是一個全新出發。

▲開場的花蓮在地創作歌手所組成Z 世代混聲饒唱組合「沒有才能」。

接力登場的是潮流新聲，新生代偶像男團「FEniX」，帶來「陷洞」、「我沒了」、「MBB」以及「Back to the time」等四首歌曲，富有節奏感旋律的多元曲風，配上帥氣的五人舞蹈演出，炒熱全場氣氛！

▲戲劇男神「鳳小岳」。

曾榮獲第11屆金曲獎最佳國語女演唱人獎，有「搖滾女王」稱號的楊乃文，2年後重新回到花蓮，帶來「Monster」、「A Dream of Bonnie&Clyde」、「說不出口」、「星星堆滿天」以及「CUT IT」等五首歌曲，具有爆發力的嗓音，一開口瞬間嗨翻天，帶動現場萬人歌迷一起搖滾！

▲新生代偶像男團「FEniX」。

接續登場的是超夯男團「Ozone」，帶來「World Top」、「Speed Roload」、「陪你ShaLaLa」以及「愛準備要醒過來」等四首歌曲，用輕快、歡樂的音樂配上帥氣唱跳，狂放電嗨翻全場，台下歌迷尖叫聲不斷！

▲超夯男團「Ozone」。

最後壓軸登場是睽違兩年，回到家鄉花蓮開唱的亞洲舞王羅志祥，帶來「OPEN VCR」、「撐腰」以及「有點愛」等三首歌曲，膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，配上動態的視覺舞台，亞洲天王魅力席捲花蓮，現場滿滿粉絲熱情地揮舞著螢光棒，也讓元旦之夜嗨到最高點！

觀光處長余明勲指出，跨新年演唱會也推出「太平洋觀光節滿額贈」的活動，憑2024年12/30至2025年1/1於花蓮縣內消費之發票或收據（需蓋含統一編號店章），只要單張消費金額滿500元，即可於12/31-1/1晚間7點開始至花蓮太平洋觀光節活動服務台，經工作人員查核消費並蓋章後，可兌換花蓮指定商圈購物金200元，使用期限至2025/1/5為止。

活動詳情請上花蓮觀光資訊網（tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）

