　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮跨年演唱會最終日！楊乃文羅志祥接力　高空煙火秀歌迷尖叫

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台唯一連唱兩夜的「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」，第二日在元旦晚間8點於花蓮市東大門廣場盛大開唱！縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁與鄉親享受最活力熱鬧的元旦之夜，伴隨長達300秒的國際級高空煙火秀，在台下觀眾驚喜歡呼的尖叫聲中，為2025年拉開正式序幕！

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「搖滾女王」楊乃文，爆發力的嗓音帶動現場萬人歌迷一起搖滾。

首先登台開場的卡司為由花蓮在地創作歌手若欣、碩美、裴拓所組成Z 世代混聲饒唱組合「沒有才能」。帶來「邋遢鞋子」、「我原諒你了其實還沒」、「還是要有長頸鹿才能」以及「快樂歌」等四首自創歌曲，風格不按牌理出牌，結合各式混音與曲風的自由奔放，透過新世代饒舌音樂，刻劃出有甘有苦的青春軌跡。

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第二位登台的是第35屆金曲獎入圍四項大獎的搖滾創作樂手，戲劇男神「鳳小岳」，帶來「給你」、「南瓜超人」、「如果我能永遠醒在你的世界」以及「風車」等一系列濃厚亞洲風味的另類搖滾歌曲，透過音樂揮別過去，牽起所有人的手向日出望去，天亮後又是一個全新出發。

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲開場的花蓮在地創作歌手所組成Z 世代混聲饒唱組合「沒有才能」。

接力登場的是潮流新聲，新生代偶像男團「FEniX」，帶來「陷洞」、「我沒了」、「MBB」以及「Back to the time」等四首歌曲，富有節奏感旋律的多元曲風，配上帥氣的五人舞蹈演出，炒熱全場氣氛！

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲戲劇男神「鳳小岳」。

曾榮獲第11屆金曲獎最佳國語女演唱人獎，有「搖滾女王」稱號的楊乃文，2年後重新回到花蓮，帶來「Monster」、「A Dream of Bonnie&Clyde」、「說不出口」、「星星堆滿天」以及「CUT IT」等五首歌曲，具有爆發力的嗓音，一開口瞬間嗨翻天，帶動現場萬人歌迷一起搖滾！

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新生代偶像男團「FEniX」。

接續登場的是超夯男團「Ozone」，帶來「World Top」、「Speed Roload」、「陪你ShaLaLa」以及「愛準備要醒過來」等四首歌曲，用輕快、歡樂的音樂配上帥氣唱跳，狂放電嗨翻全場，台下歌迷尖叫聲不斷！

▲▼壓軸登場的亞洲舞王羅志祥，帶來膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，天王魅力席捲花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲超夯男團「Ozone」。

最後壓軸登場是睽違兩年，回到家鄉花蓮開唱的亞洲舞王羅志祥，帶來「OPEN VCR」、「撐腰」以及「有點愛」等三首歌曲，膾炙人口的歌曲及華麗動感的舞步，配上動態的視覺舞台，亞洲天王魅力席捲花蓮，現場滿滿粉絲熱情地揮舞著螢光棒，也讓元旦之夜嗨到最高點！

觀光處長余明勲指出，跨新年演唱會也推出「太平洋觀光節滿額贈」的活動，憑2024年12/30至2025年1/1於花蓮縣內消費之發票或收據（需蓋含統一編號店章），只要單張消費金額滿500元，即可於12/31-1/1晚間7點開始至花蓮太平洋觀光節活動服務台，經工作人員查核消費並蓋章後，可兌換花蓮指定商圈購物金200元，使用期限至2025/1/5為止。

活動詳情請上花蓮觀光資訊網（tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「永婕同心」帽T真的出了！　照片曝光
橘子許芷瑜「PTT帳號」被爆！　過往留言曝光
張惠妹演唱會爆衝突！　女粉絲「互扯拉頭髮」被錄
快訊／柯文哲又被撤保　今一早急出門
與柯文哲交接內容？　黃國昌「滿臉鬍渣」沉默數秒
日本監督曝12強「不如台灣之處」　一度想辭職點名感謝大谷
趙露思認曾被打！　老闆遭起底首發聲：不是我
《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　新人偶「哲秀」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接2025元旦　桃園八德、大園升旗典禮活力滿滿

桃園蘆竹2025元旦升旗典禮　區長李岳壇：打造幸福宜居城

花蓮東大門夜市振興券「加碼優惠」　限時4天開跑

花蓮跨年演唱會最終日！楊乃文羅志祥接力　高空煙火秀歌迷尖叫

基隆推「兵e智慧服務台」　輕鬆掌握兵役手續更便捷

新北市圖淡水分館新裝亮相　秘境河景閱讀區「超Chill」

新北推社宅新政給力青年　育兒家庭優先保障及租期延長

感念父親生前救護恩澤　劉家4兄妹捐救護車回饋社會

2025家貓植晶片登記上路　新北推200+場免費行動服務

春節將屆　消防員「最高海拔跨年晚會」宣導住警器保平安

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

迎接2025元旦　桃園八德、大園升旗典禮活力滿滿

桃園蘆竹2025元旦升旗典禮　區長李岳壇：打造幸福宜居城

花蓮東大門夜市振興券「加碼優惠」　限時4天開跑

花蓮跨年演唱會最終日！楊乃文羅志祥接力　高空煙火秀歌迷尖叫

基隆推「兵e智慧服務台」　輕鬆掌握兵役手續更便捷

新北市圖淡水分館新裝亮相　秘境河景閱讀區「超Chill」

新北推社宅新政給力青年　育兒家庭優先保障及租期延長

感念父親生前救護恩澤　劉家4兄妹捐救護車回饋社會

2025家貓植晶片登記上路　新北推200+場免費行動服務

春節將屆　消防員「最高海拔跨年晚會」宣導住警器保平安

灰狼蟻人曝防守雷霆一哥策略　斷言SGA是MVP：沒人守得住

秘書處處長疑涉職場霸凌　行政院曝59名工員連署稱不實指控

獼猴遭圍毆畫面曝！誤闖壽山動物園黑猩猩區　慘被猛捶狂甩重傷亡

「永婕同心」帽T真的出了！　賈永婕推3巧思：快買否則被罵恐下架

專挑美女當車手「愛情機房」詐團主嫌跑了　竟是律師洩密通報

2025稅務大事一圖看　發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

普丁元旦宣告「俄銀行」與中國加強AI合作　出版AI技術發展國際期刊

泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲錶成新歡

溫朗東爆橘子許芷瑜「PTT帳號」！過往留言曝　網：感覺很小孩

法醫楊敏昇見父被解剖「心像被扎針」　不幫輕生者背後有堅持

3名辣妹「搖落搖落」熱舞ing... 　小弟在後眼神炙熱跳到忘爹娘

地方熱門新聞

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

基隆推「兵e智慧服務台」　輕鬆掌握兵役手續

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

31萬人搶看夢時代跨年煙火

淡水分館新裝亮相　秘境河景閱讀區

新北推社宅新政　育兒家庭優先保障

桃園市38名元旦寶寶誕生

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

感念父親生前救護恩澤　劉家4兄妹捐救護車回饋社會

家貓植晶片登記上路　新北推免費行動服務

花蓮跨年演唱會最終日　楊乃文羅志祥接力唱跳

劍湖山「888秒花火」400無人機共舞

限時4天！東大門夜市振興券加碼優惠

更多熱門

相關新聞

徐佳瑩翻唱「〈姐姐〉＋〈APT.〉」親曝選曲原因　

徐佳瑩翻唱「〈姐姐〉＋〈APT.〉」親曝選曲原因　

金曲歌后楊乃文與徐佳瑩12月31日分別將獨家演出獻給台北和高雄，帶來精彩的曲目陪觀眾跨年，楊乃文持續少話風格，以震撼的搖滾樂激發觀眾的熱情；徐佳瑩則拋出驚喜彩蛋，翻唱周興哲的抒情歌，並高唱融合了謝金燕〈姐姐〉、Rosé及Bruno Mars〈APT.〉的動感組曲，在跨年前high翻觀眾。

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

羅志祥跨年哭了：我沒有過氣！

羅志祥跨年哭了：我沒有過氣！

台北101煙火秀迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

台北101煙火秀迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／義大世界全台最長999秒煙火秀

LIVE／義大世界全台最長999秒煙火秀

關鍵字：

跨年演唱會最終日楊乃文羅志祥接力煙火秀歌迷尖叫

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

尤物雙囍寫真連拍4天被路人看光

趙露思認曾被打！　老闆遭起底首發聲：不是我

《魷魚3》上線時間疑曝光！全新人偶現身

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

26歲男突腦梗塞！原因竟與「背包」有關

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面