3大樂園明施放煙火秀！全台跨年晚會、迎曙光活動一次看

▲義大世界跨年煙火秀。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年進入最後倒數，不少人規劃參加跨年、看日出活動，觀光署彙整所屬5個國家風景區、3大主題樂園，以及各縣市跨年或迎曙光活動資訊，觀光署提醒，活動期間遊客眾多，建議民眾可多搭乘公共運輸或接駁車，事先做好保暖禦寒。

5大國家風景區管理處跨年活動：

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(一) 阿里山太平雲梯的「賞太平2024一抹紅霞」，可遠眺嘉義及台灣海峽觀賞今年最後一抹紅霞；還有2025年首日「阿里山日出印象音樂會」，以玉山山脈及日出雲海為背景，在美景和悠揚美聲下迎來元旦第一道晨曦。

(二) 參山管理處轄下梨山及谷關的「2024台中市和平區梨山暨谷關泰雅原風歲末迎新觀光推廣活動」，欣賞原民好聲音；隔天則有梨山的「高海拔升旗典禮」。

(三) 「2025日月潭跨年晚會」從夜晚一路high歌，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火；元旦當天則有日月潭周邊的「2025金龍山迎曙光-蛇來運轉富貴來」活動，欣賞壯麗的日出。

(四) 大鵬灣國際休閒特區今年舉辦「2025 舞動東港幸福飛揚跨年活動」，可欣賞精彩的480秒高空煙火秀。

(五) 馬祖管理處舉辦「2025元旦迎晨曦暨升旗健行活動」，在馬祖第一高峰-壁山迎接晨曦，以獨特的方式迎接新年的到來。

▲阿里山日出。（圖／觀光署提供）

3大主題樂園繽紛跨年煙火秀：

(一) 麗寶樂園找來超強演唱會卡司陣容，全台最大的「天空之夢摩天輪動畫秀」加上超級吸睛的高密度璀璨煙火秀，絕對是今年跨年打卡必去的行程；隔天則可在麗寶樂園搭乘全台最大的天空之夢摩天輪迎接第一道曙光。

(二) 劍湖山世界獨特的摩天輪主體煙火秀，將以摩天輪主體煙火搭配無人機，共同演出「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」。

(三) 義大世界跨年煙火將施放「999秒大型藝術煙火秀」，以全新創意帶領大家進入2025科技年。

▲各縣市跨年晚會、迎曙光活動資訊 。（圖／觀光署提供）※點圖放大

各縣市政府跨年晚會活動：

(一) 北部民眾，可到台北市民廣場參加「台北最High新年城-2025跨年晚會活動」，也可以到淡水八里欣賞跨河煙火、桃園高鐵站前廣場、基隆虎仔山KEELUNG地標、新竹縣政府前廣場等地參加跨年晚會及煙火秀活動。

(二) 中部民眾，可前往台中水湳中央公園參加「2025台中蛇現幸福 最強跨年夜」，也可到南投清境農場參加台灣最高海拔跨年晚會「清境跨年星空音樂派對」欣賞精彩歌舞表演。

(三) 南部民眾，可前往嘉義市立體育場參加「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」、台南永華市政中心西側廣場參加「2024台南市耶誕跨年系列活動」，高雄前鎮時代大道參加「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」。隔天到屏東滿州佳樂水風景區參加「2025風域曙光路跑活動」，迎接國境之南的第一道曙光。

(四) 東部民眾，也有「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」及「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」兩大活動陪伴大家。

(五) 離島跨年迎新更是難得體驗，金門將在新市里籃球場舉辦2025樂福金門閃耀迎新-金門跨年晚會，馬祖在南竿梅石演藝廳舉辦2025馬祖歲末聯歡跨年晚會，邀請民眾來一場星光閃耀的音樂饗宴。

▲各縣市跨年晚會、迎曙光活動資訊 。（圖／觀光署提供）※點圖放大