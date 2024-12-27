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社會 社會焦點 保障人權

救援危難貓咪！嘉畜所管制隊員遭恐嚇「拿刀砍你」　飼主下場慘了

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，稱大林鎮中正路某廢棄民宅前有病弱貓隻急需救援，於是於上周派員到場但未發現目標，卻反而發現現場部分貓咪疑似感染傳染病，當場捕抓送醫。未料，附近店家一名自稱是飼主的男子卻多次推擠、辱罵管制隊員，甚至限制行動，還說要拿刀砍殺，造成該隊員身心受創就醫。對此，嘉畜所已對該男子提告，至於違反動保法部分，也依法開罰。

▲▼ 嘉畜所管制隊員救援貓咪遭恐嚇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉畜所管制隊員救援貓咪遭恐嚇。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉畜所表示，通報地點環境髒亂、跳蚤橫生，佈滿餵食餐盤與已孳生蚊蠅的飯菜，顯示廚餘餵養持續已久，上周嘉畜所接獲報案便立刻派員到場，但現場未發現目標貓隻，卻發現該區域貓隻已有生病跡象，因此決定捕抓醫療。

▲▼ 嘉畜所管制隊員救援貓咪遭恐嚇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉畜所管制隊員救援貓咪遭恐嚇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

然而，在隊員正要捕抓第3隻時，貓隻突然竄逃到鄰近店家，隊員即向其表示來意，沒想到店內男子表示貓隻為其所飼養且皆已絕育，隨後竟失控推打、恐嚇隊員並限制行動，不讓其走出店門，還揚言欲砍殺隊員，導致隊員心生恐懼。

針對該名飼主不理性行為，嘉畜所已提出出言與行為恐嚇、妨礙名譽與妨害公務等告訴，後續則交由司法單位辦理，而當日帶回的2隻黑貓經獸醫師檢查，確實有傳染病，目前正在醫治當中。

另外，針對飼主未依規定完成狂犬病注射、放任貓在外遊蕩，將依動物保護法與動物傳染病防治條例開罰3萬3000元，環境髒亂則由大林鎮公所要求限期改善。

嘉畜所長林珮如說，依據歷年民眾通報發現，問題犬貓近7成有主人飼養，人為犬隻餵養、棄養與放養更衍生動物與人衝突不斷，嘉義縣設置強化精準捕捉專線與成立專責動物保護管制隊，後續更成立獸醫師醫療團，搭配24小時動物緊急救援專線，拯救無數動物，也能快速處置民眾通報案。

然而，林珮如表示，管制隊員常因賣力捕抓動物時而受傷，甚至值勤時常被不理性民眾辱罵與阻撓，而本案飼主惡劣態度極不理性，嘉畜所已完成提告，也期盼全民一起理性配合，共創人與動物和諧共處的環境。

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