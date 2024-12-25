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「台版N號房」檢方求重判30年　法院認太重改判1至12年

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲「台版N號房」檢方求最重判30年，法院認太重改判1至12年。（圖／翻攝自Pakutaso）

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

台中地檢署2023年間查出潘、陳、劉、張、蘇、李等6名男子在IG鎖定未成年少女，騙拍裸照、猥褻影像後再上傳網路社群牟利，宛如台版N號房。檢方起訴時請求法院判處嫌犯最重30年徒刑，不過法官審理後考量30年尚屬過重，最終判處6人1年5個月至12年不等徒刑，可上訴。

台中地檢署調查，潘男等6人從2021年起仿「韓國N號房」事件，在IG上鎖定未成年少女，佯稱拍照就可以賺錢、送iPhone，或是以高薪吸引少女擔任模特兒，要求做出各種猥褻動作、拍下裸照上傳至潘男等人在社群軟體Telegram創設的「SCP」社群。

除此之外，社群中最初透過點數進行交易，如果有會員上架未成年少女的不雅片，還可以累積點數，賺來的點數來可以下載其他會員上傳的不雅影片，進而產生循環，後來潘男等人又改用繳交泰達幣儲金的方式，招募會員並用來購買性影片，短短3個月內犯罪所得約800萬元。

檢方查出，陳男、劉男甚至自詡為「台蘿教主」，如果有未成年少女不聽從命令拍攝裸照，就恐嚇對方要將裸照外流，且經清查發現，受害的未成年少女高達86名，年紀最小的僅9歲，最大的才17歲，許多少女受不了精神壓力，出現自殘行為。

▲▼離婚,法院,判決。（示意圖／達志影像）

▲檢方認為6人行為嚴重危害人性尊嚴及社會秩序，惡性重大，建請法院從重量處。（示意圖／達志影像）

檢方指出，潘男等6人短短3個月內犯罪所得約800萬元，且手段卑劣、嚴重危害人性尊嚴及社會秩序，惡性重大，建請法院從重量處潘男、陳男、劉男等各有期徒刑30年、李男有期徒刑10年、張男有期徒刑7年以及蘇男有期徒刑5年。

台中地院法官認為，潘男等6人透過脅迫、詐術、恐嚇、金錢誘惑、假網戀等方式取得兒少性影像，再透過SCP社群非法散布並牟利，造成受害人身心健康及發展造成重大損害，損及受害人的個人基本人性尊嚴，對社會秩序危害甚重。

法官指出，起訴書雖請求重判潘男、陳男、劉男等各有期徒刑30年、李男有期徒刑10年、張男有期徒刑7年以及蘇男有期徒刑5年，但考量6人部分坦承犯行或、已跟受害人達成和解賠償，犯罪態樣、時間間隔、侵犯法益等情況後，認為檢方主張尚屬過重而有違罪責相當原則。

法官審酌後，判處陳男有期徒刑12年、劉男有期徒刑10年、李男有期徒刑8年6月、潘男有期徒刑6年、張男有期徒刑3年，而蘇男則是有期徒刑1年5月，緩刑4年。全案仍可上訴。

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