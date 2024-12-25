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聚餐太熱到外納涼！40歲男下秒腦中風倒地　醫嘆未做1事釀禍

一名40多歲男子近日與同事聚餐，飯後因身體發熱直接走出餐廳，突然眼歪嘴斜倒地。（示意圖／翻攝Pexels）

▲男子與同事聚餐，吃得一身汗，想到店外納涼，沒想到一走出當場眼歪嘴斜倒地。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

近期台灣天氣寒冷，自本月12日第一波寒流以來，全台緊急救護內科OHCA人數已高達587人。近日義大醫院神經外科主任陳睿生醫師也分享一個案例，一名40多歲男子近日與同事聚餐，飯後因身體發熱直接走出餐廳，突然眼歪嘴斜倒地，經送醫後診斷為腦幹中風。

根據《中時新聞網》的報導，義大醫院神經外科主任陳睿生醫師指出，本月以來，他已接診多名腦出血中風患者。這名男子年約40歲，擁有高血壓、高血脂和高血糖等三高症狀，且未能有效控制病情。

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男子當天與同事聚餐後，吃得滿身大汗，未圍圍巾或戴帽子，直接走出店外，結果不久後便出現眼歪嘴斜、言語不清的情況，立即被同事送往急診。而在經過電腦斷層等檢查，男子被確診為腦幹中風，且出血位置十分危險，為了控制病情，醫師決定將其收治於加護病房，並採用藥物治療，觀察是否需要進一步開刀取出血塊。

陳睿生醫師強調，在寒冷季節，許多人喜愛食用熱食或火鍋，導致身體升溫。然而從暖和的室內環境突然暴露於寒冷的戶外，特別是未做好保暖，可能會引發健康危機，尤其對於患有三高症狀或吸菸者而言，血管狀況較脆弱，頭頸部的保暖尤為重要。他指出，頸部擁有主要的血管，這些血管與心臟直接相連，當血管品質不佳時，遇到溫差劇烈變化，可能會導致血流供應不足，從而增加中風風險。

此外，陳睿生指出，頸部血管中還存在受器，可感知外界溫度變化，當溫差過大時，會引發血壓劇烈波動，進一步導致中風，該病患在暖和環境下，忽視了保暖，導致血管在寒冷的室外環境中受到劇烈刺激，三大危險因子同時作用，最終引發中風。

事實上，衛福部也曾提醒，民眾在寒冷的天氣要注意保暖，因為低溫會造成血管收縮、血壓上升，尤其是老年人應減少冷天一大早出門，以及避免洗三溫暖或泡熱水浴太久，洗澡最好採淋浴，水溫不要過高，大約攝氏40度為宜。除了注意天氣劇烈變化外，亦需避免因天冷而大吃大喝，或是情緒起伏太大等情形。另外定期測量血壓、血糖、血膽固醇，多喝水、並多攝取纖維素，以預防便秘，以及避免突然用力、緊張、興奮、激烈運動等，都能預防腦中風之發生。

衛福部也呼籲民眾注意中風徵兆，包括嘴歪眼斜，一側或兩側肢體無力、麻木，意識模糊甚至昏迷，言語不清等，如果民眾一旦不幸發生中風，亦能早期察覺並迅速送醫，把握「急性中風搶救黃金3小時」，以降低中風所導致的殘障。一旦自己或家人、朋友出現中風徵兆，要趕緊就醫，就醫前要注意保持鎮定，將病患麻痺的那一側朝上側臥，以免嘔吐物或分泌物掉入肺部導致吸入性肺炎；避免餵食任何食物或藥品；解開緊身衣物，如皮帶、胸罩、領帶等，以協助病患呼吸。

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