　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

▲▼長榮航空於12月24日至2025年1月6日推出年末聖誕機票優惠活動，限時14天。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空於12月24日至2025年1月6日推出年末聖誕機票優惠活動，限時14天。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空今宣布，即日起至明年1月6日23時59分，推出年末聖誕機票優惠活動，於官網或App購買2025年3月31日前從台灣出發指定日期航線可享超值優惠價，澳門來回未稅價2977元起。台灣虎航則推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。

長榮航空指出，即日起至1月6日桃園-澳門來回未稅價最低只要2977元起、桃園-新加坡來回未稅價6225元起、桃園-沖繩來回未稅價7217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17591元起；歐美航線也有優惠，桃園-巴黎來回未稅價25620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26125元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，長榮航空也與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店3天2夜起的自由行行程，入住虹夕諾雅峇里島酒店、提供早餐，還獨家加贈Gazebo下午茶。

長榮航空表示，若選擇入住Jalak房型，還加贈免費90分鐘SPA療程。詳情可洽詢長榮大旅行家合作旅行社「雄獅旅遊」、「可樂旅遊」，以及長榮航空直營旅行社「長汎假期」。

▲▼台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。（圖／取自台灣虎航官網）

▲台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。（圖／取自台灣虎航官網）

台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，促銷期間自今天開跑至明晚11時59分；旅遊期間自今天至明年6月20日，部分航線旅遊期間為今天至明年3月29日。

虎航指出，玩日本1599元起，台北／高雄-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-東京羽田1799元起、台北／高雄-大阪、福岡、名古屋均1799元起；台北-佐賀、小松、宮崎也是1799元起；台北-茨城1899元起；台北／高雄-東京成田2099元起、台北-新潟2299元起，台北-函館2599元起等。

玩韓國1699元起，台北-仁川、釜山1699元起；高雄-金浦1699元起；台北-濟州1999元起等。玩澳門799元起，台北／高雄-澳門799元起。玩泰國3599元起，台北-普吉島3599元起。以上優惠價格為單程未稅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／土耳其爆炸！至少12死　現場畫面曝
快訊／司法院正副院長、5位大法官被封殺　賴清德將繼續補提名
桃園男「奇招」獨得3.52億　台彩總經理：很玄
首款電動車評等Model Y成績出爐！　改版CR-V也重測
財劃法懲罰高雄！陳其邁再怨「柯志恩失信」　曝2人私下對話
冬瓜飆天價！　菜販驚：30年來最貴
花蓮強震「新加坡夫妻失聯265天」　死亡宣告獲准
23歲EMT男自撞身亡！　「這次沒人救他」親友求監視畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

臉書賣東西「慘噴5位數」　苦主崩潰曝細節！

女兒打工遭性侵　母PO童年照淚崩「拿拐杖敲妳棺木」：希望只是夢

長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

台科大推出全新選課系統　揭密10年學長姐跨領域修課熱點

快訊／7縣市大雨特報！雨彈往北移「下到晚上」　

冬瓜每斤飆40元天價！菜販驚：30年來最貴　5款蔬菜漲最兇

幫老公買「可樂」！對方一看抓狂...網猜：外面有小三了

中華郵政「i郵箱轉型無人店」迎戰蝦皮智取　示範店明年2／14上路

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

臉書賣東西「慘噴5位數」　苦主崩潰曝細節！

女兒打工遭性侵　母PO童年照淚崩「拿拐杖敲妳棺木」：希望只是夢

長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

台科大推出全新選課系統　揭密10年學長姐跨領域修課熱點

快訊／7縣市大雨特報！雨彈往北移「下到晚上」　

冬瓜每斤飆40元天價！菜販驚：30年來最貴　5款蔬菜漲最兇

幫老公買「可樂」！對方一看抓狂...網猜：外面有小三了

中華郵政「i郵箱轉型無人店」迎戰蝦皮智取　示範店明年2／14上路

陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

泰應召女「裸上身」陳屍房內！腐爛飄惡臭　英老翁：不知她死了

23歲男車禍亡！記憶卡斷兩半「無監視器」　家屬懷疑遭小客車追撞

陽明看明年運價走勢審慎樂觀　美東罷工、關稅政策推升進口貨量

中國海軍815型偵察艦「玉衡星號」進入東海　通過沖繩、宮古島之間

歐陽娜娜破尺度解放「黑色透視衣」！中空現身展覽…真實身材全被拍

快訊／土耳其炸藥工廠爆炸「至少13死3傷」！　現場畫面曝

不支持「租金全面實登」　北市租服公會：造成房客、房東對立

張惠妹演唱會「OPPO神機體驗爆滿」　低光源也能輕鬆拍美照

生活熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

面試完3天錄取通知！她見「公司1舉動」拒絕

快訊／6縣市大雨特報！下一整天　山區注意落石

上班狂玩手機！月薪33K「天使工作」她爽炸

心中最強小火鍋「是哪一家？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

長榮航「粉萌機」載客率逾9成　明年期間限定快閃高雄-香港航線

長榮航「粉萌機」載客率逾9成　明年期間限定快閃高雄-香港航線

長榮航（2618）全新Hello Kitty彩繪機「粉萌機」日前正式亮相並派飛台北-仙台航線，載客率都接近9成，為滿足南部市場需求，明年1／22至2／28將期間限定飛航高雄-香港午班機BR849／BR850航班；另第6架彩繪機、全新「糖果機」也將於12／26首航台北-巴黎，未來也會視實際需求，調整到別的航線。

明年台人出國選擇更多　長榮直飛達拉斯

明年台人出國選擇更多　長榮直飛達拉斯

花蓮自由行補助快用完　觀光署：12／14截止

花蓮自由行補助快用完　觀光署：12／14截止

長榮航股價續創新高　全新三麗鷗「粉萌機」首航仙台

長榮航股價續創新高　全新三麗鷗「粉萌機」首航仙台

長榮航空「粉萌機」亮相！今首航日本仙台　「糖果機」月底登場

長榮航空「粉萌機」亮相！今首航日本仙台　「糖果機」月底登場

關鍵字：

長榮航空台灣虎航機票優惠自由行旅遊活動

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面