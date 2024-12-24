長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

▲長榮航空於12月24日至2025年1月6日推出年末聖誕機票優惠活動，限時14天。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空今宣布，即日起至明年1月6日23時59分，推出年末聖誕機票優惠活動，於官網或App購買2025年3月31日前從台灣出發指定日期航線可享超值優惠價，澳門來回未稅價2977元起。台灣虎航則推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。

長榮航空指出，即日起至1月6日桃園-澳門來回未稅價最低只要2977元起、桃園-新加坡來回未稅價6225元起、桃園-沖繩來回未稅價7217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17591元起；歐美航線也有優惠，桃園-巴黎來回未稅價25620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26125元起。

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另外，長榮航空也與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店3天2夜起的自由行行程，入住虹夕諾雅峇里島酒店、提供早餐，還獨家加贈Gazebo下午茶。

長榮航空表示，若選擇入住Jalak房型，還加贈免費90分鐘SPA療程。詳情可洽詢長榮大旅行家合作旅行社「雄獅旅遊」、「可樂旅遊」，以及長榮航空直營旅行社「長汎假期」。

▲台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，單程未稅機票799元起。（圖／取自台灣虎航官網）

台灣虎航推出「Happy Boxing Day全航線優惠」，促銷期間自今天開跑至明晚11時59分；旅遊期間自今天至明年6月20日，部分航線旅遊期間為今天至明年3月29日。

虎航指出，玩日本1599元起，台北／高雄-沖繩1599元起、台北-岡山1699元起、台北-東京羽田1799元起、台北／高雄-大阪、福岡、名古屋均1799元起；台北-佐賀、小松、宮崎也是1799元起；台北-茨城1899元起；台北／高雄-東京成田2099元起、台北-新潟2299元起，台北-函館2599元起等。

玩韓國1699元起，台北-仁川、釜山1699元起；高雄-金浦1699元起；台北-濟州1999元起等。玩澳門799元起，台北／高雄-澳門799元起。玩泰國3599元起，台北-普吉島3599元起。以上優惠價格為單程未稅。