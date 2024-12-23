幼童聖誕趴看卡通「主角變王義川」！地點曝光　主人嘆：莫名其妙

▲王義川在苗栗南庄向幼童政治宣導「白藍修了三惡法」，引起撻伐。（圖／翻攝王義川Threads）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

民進黨立委王義川21日晚間在Threads上PO出影片，只見底下坐了至少12個幼童，王義川拿起麥克風侃侃而談，直呼「白藍惡修三法」，超荒謬畫面立即引起輿論撻伐。對此王義川駁斥，指稱地點並非幼兒園，沒有政治進入校園問題，且當天是一場「私人聚會」，絲毫不認自己行為有何不妥。據了解，現場場地為苗栗南庄某民宿，當天借用會議室本來說是要讓小朋友看卡通影片、交換聖誕禮物，未料卻成了王義川的政治宣導大會。

根據王義川在社群平台 Threads 發布的影片，只見這場號稱「白藍惡修三法說明會」的活動中，台下盡是天真無邪的幼童，還有人手中拿著聖誕老人、以及馴鹿的造型氣球，畫面十分童真可愛，然而王義川卻在台上振振有詞地宣稱：「今天跟各位來賓上課，教育要從小做起，以後去立法的時候才不會亂立。」

影片可見，他向台下小朋友們解釋立法院通過的修法內容，「昨天立法院修了3個惡法：一個選罷法、一個財政收支劃分法、一個憲法訴訟法，亂修之後都會影響你們的未來…各位小朋友有沒有什麼問題？好！這位妹妹妳有甚麼問題？」緊接著，一名小女童詢問「修惡法到底是什麼」時，王義川回應：「修惡法是什麼喔！修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，好！今天說明會就到這裡」。現場隨後還響起如雷掌聲。

離譜影片曝光後立即引起網友群起砲轟，痛批王義川此舉是將政治仇恨灌輸給天真的孩童；但王義川理直氣壯地駁斥，表示當天是一個周六的晚上，是跟朋友的私人聚會，「有些友人帶小朋友來，叫我聊聊當立委的心得，以及立法院在吵什麼，我就說白藍在立院修惡法，就這麼單純簡單，竟然有人說政治進入校園？那裡不是校園，討論的題目也沒有18禁，我不是很懂，他們的質疑在哪裡？」王義川還說「還有人說要去查那間幼兒園在哪裡，請趕快去查，看看到底在哪裡」、「小朋友跟大人在一起聚會，討論我們的事情，總不能說我們現在討論政治，小朋友都去睡覺吧？」

據了解，現場確實如王義川所說並非幼兒園，而是苗栗南庄一處民宿。民宿主人今(23日)下午回應《ETtoday新聞雲》，表示民宿經營多年來，首度無端捲入政治風暴中，感到十分無奈，並懷疑21日立委王義川突然到訪演說時，可能在場很多家長都不知情，直到今天仍覺得捲入此事感到莫名其妙。

▲當天借用的民宿會議室。（圖／民宿官網）

民宿業者表示，當天是承接包棟顧客群，投宿的客人以年輕人夫妻為主，多數來自北部家庭，側面了解是同學的家長聚會，家長開口借用會議室，要讓小朋友看卡通影片、交換聖誕節禮物，現場只有指派員工服務，老闆根本不會到場參與。

業者說，「縱使當面碰頭，我也不認識王義川！」直到今天媒體大肆報導，才知道王委員的長相，而且王義川何時到民宿？何時離開？停留多久？根本不知情。業者強調，基於開門做生意，沒有權利干涉客人的活動，加上王委員是客人的朋友，縱使王委員沒有住宿，基於使用者付費，也不會特別去了解客人的朋友身分，直到宣講事件昨天曝光造成議論，讓民宿間接受到各界關切，讓業者感到莫名其妙。