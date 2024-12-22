世新大學校友會大會圓滿舉辦　溫暖冬至凝聚情誼與公益服務

▲ 世新大學校友會總會舉辦會員大會，由理事長陳錦祥主持。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

為凝聚校友情誼與會務完善，世新大學校友會總會第七屆第二次會員大會於昨（21）日盛大舉行，活動適逢冬至佳節，來自全台及金門的校友與師長共約150人齊聚一堂，場面溫馨熱鬧。校友會理事長陳錦祥在致詞中表示，冬至象徵團圓，而世新校友會更像是一個大家庭，無論身處何地，校友情誼始終緊密相連。

活動特別邀請世新大學董事長周成虎、校長陳清河等多位學校代表蒞臨，與校友們分享母校的最新發展動態與未來願景。校長陳清河在致詞中提到，世新大學近年來積極推動產學合作結合校友資源，近期籌拍了兩檔結合校友資源與學生實作的綜藝節目與實境秀，成果將於農曆年後陸續登上商業電視台，各項創舉就是希望提升學生的即戰力，為台灣培育擁有國際水準的節目製作專業人才，提升台灣影視音文化內容產業。校長也與董事長周成虎共同邀請校友會總會成員與所有校友，於2026年母校70周年校慶系列活動中再度相聚，共同見證世新的輝煌里程碑。

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▲ 世新大學校友會總會邀請校長陳清河（左三）等多位校方代表蒞臨。

臺中校友會、苗栗校友會、雲嘉南校友會及金門校友會等多地代表踴躍出席，與校友總會共同籌劃未來活動。活動中，校友會總會特別表揚了多位熱心公益的校友，展現世新人對社會的關懷與付出。值得一提的是，校友會總會將與世新社會服務團攜手合辦「冬季文化體驗營」，於明年2月帶領宜蘭冬山國小學童探索在地文化，讓世新學生將專業知識與服務精神回饋社會，進一步落實大學社會責任。

在理事長陳錦祥的主持下，大會圓滿落幕，校友們在溫馨的聯誼餐敘中互道祝福，期待再次相聚。世新大學校友會總會的努力不僅凝聚了世新人的向心力，更為母校的未來發展注入了強大支持，展現了世新人對母校的深厚情感與共同奮進的力量。

▲ 世新大學校友會總會第七屆第二次會員大會於冬至佳節圓滿舉辦。