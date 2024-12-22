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北市點將／蔣萬安連任要超越自己　「都更難立刻見效」需更多亮點

▲▼寶林茶室食物中毒案延燒，29日下午台北市長蔣萬安偕同副市長林奕華及相關局處首長召開記者會，說明寶林案最新發展。會後蔣萬安與毒物專家顏宗海溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於12月25日任期滿兩年，今年相當不平靜，發生寶林茶室中毒案、男童「凱凱」遭虐死案、私立培諾米達信義幼兒園性侵案，還有前台北市長柯文哲3大案，僅能仰賴「大巨蛋經濟」加分。第一任期已過半的蔣萬安，面臨「沒有其他施政亮點」困境，國民黨議員認為，蔣主推造福萬民的都更政策，立意良善卻難以馬上見效，接下來2年勢必得找出更多亮點政策，否則恐會影響選民支持。

宛如中了「柯文哲魔咒」　蔣萬安2024變「幫擦屁股之年」

「此案進入司法調查，市府立場非常一致，希望盡快還原事實、釐清真相，勿枉勿縱。」這可說是蔣萬安今年最常講的一句話，原因無他，就出在前任市長柯文哲頭上。

柯文哲「3大案」分別為北士科、京華城與台智光案，柯文哲不滿蔣萬安處理台智光的態度，連日隔空交火，結果隨即發生台灣史無前例的邦克列酸中毒（寶林茶室案），雙方進入「休戰」狀態，7月則碰上私立培諾米達信義幼兒園性侵案，由於此案第一次通報在柯任內，讓柯蔣2人都大受影響，超在乎形象的蔣萬安更於上任首次鞠躬道歉。

▲▼台北市長蔣萬安與民眾黨主席柯文哲出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長蔣萬安與民眾黨主席柯文哲3月23日出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，這是兩人為台智光案隔空交火後首次同台，柯文哲當場與蔣萬安表明態度，會後受訪更是加碼嗆聲。（圖／ETtoday資料照）

市政「一棒接一棒」形容詞，完美呈現在柯文哲與蔣萬安身上，宛如中了「柯文哲魔咒」的蔣萬安，8月底馬上爆發京華城案，檢廉先後收押國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，而柯文哲則在政治獻金假帳案「暫別黨主席」，少了「政黨黨魁」保護傘後捲入此案至今，預計本週將有結果。

盤點蔣萬安2024年政績　上任2年記憶點仰賴「台北大巨蛋」

想到蔣萬安，你會想到什麼？蔣市府將2024年定調為「安全、運動、未來之都」，盤點今年蔣萬安的政績，在蔣最重視的「交通安全年」上，大安區大學里打造全國首創「交通友善區」，強迫或提醒車輛駕駛減速、增加標線型人行道寬度保護行人等，已有19個里提出跟進意願。

運動部分，延續去年啟用大巨蛋，今年讓大巨蛋順利進行棒球賽事，中華隊更在大巨蛋進行12強超級循環賽，至今舉辦70場棒球賽事，累計約140萬人次到場觀賽，帶來超過47億經濟效益；非運動賽事則有113年國慶晚會，邀請到天后江蕙復出開唱，還有12月的周杰倫、張惠妹演唱會。

▲台北市長蔣萬安開箱大巨蛋 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋至已舉辦過棒球賽、演唱會，成為蔣萬安2年來最大的記憶點。（資料圖／記者李毓康攝）

蔣萬安在現有12區運動中心基礎上，盤點了台北市9個地區設立「運動中心2.0」，並命名為「躍動館」，其一的「新生館」除了既有游泳池、籃球場、網球場外，還要新增綜合球場、體能中心及多功能運動教室，以及最特別的「實彈射擊場」，預計2026年完工啟用。

回顧前任市長的亮點政績，陳水扁任內完工捷運木柵線、淡水線、新北投線；馬英九任內開通新店線至小碧潭、小南門線、板南線，且規劃興建12座市民運動中心；郝龍斌任內開通文湖線、新蘆線，以及延伸松山信義線路段，還有啟用YouBike微笑單車；柯文哲任內則有拆忠孝橋引道、蓋社宅、雙北1280交通月票、市場改建等。

而蔣萬安至今最有記憶點的是「大巨蛋經濟」，因為蔣讓大巨蛋順利啟用，並解決柯文哲設立的建築技術規則127條「關卡」，進而能舉辦演唱會；然而大巨蛋並非是蔣一人功勞，是在馬英九任內簽約、郝龍斌任內動工、柯文哲任內停工又復工，以及議約取得權利金，所以要說完全是蔣萬安的政績，尚有疑義。

蔣萬安光處理「柯文哲爛攤」就忙翻　「大都更時代」難馬上見效成弱勢

「蔣萬安今年是多災多難，不平順！」國民黨台北市議員秦慧珠表示，從保母虐童案、信義區幼兒園性侵案、寶林茶室案都受全國矚目，柯文哲3大案造成許多市府公務員被約談與調職，且台北市人口數持續下降，人口老化與外移問題難以改變，加上去年蔣萬安風風光光去大陸參加雙城論壇，今年陸方來台卻一波三折，直至12月才舉辦，可說是不太順利。

秦慧珠提及，大巨蛋從去年11月開始試營運，為蔣萬安帶來了新鮮話題與風光，然而負面批判也不斷，包括漏水問題持續未解；有感覺到蔣萬安想努力蓋社宅，而都更政策也有做放寬，但這些都是漫漫長路，難以「馬上見效」，「其他光是收拾前朝爛攤子，恐怕就已消耗費長多時間精力。」

▲▼台北市議會第14屆第4次定期大會，國民黨市議員秦慧珠質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨市議員秦慧珠。（資料圖／記者湯興漢攝）

國民黨台北市議員柳采葳認為，蔣萬安上任2年以「穩健」為主，穩中求變，大巨蛋可以算是施政亮點，雖然歷任市長都有努力，但是在最後一哩路，蔣市府排除重重關卡，展現魄力終於啟用；其他新政策包含好孕專車、六都第一國中男生納入HPV疫苗施打、永續發展債券，還有數個都市更新政策，利益良善，但仍然受限於部分族群，而且需要時間檢驗。

面對蔣萬安這2年較缺乏亮點政績，以及如何超越自我？柳采葳指出，蔣萬安在任期受限、連任壓力下，接下來兩年，勢必要有更多努力，除了普遍市政效率的提升，政策更多亮點，而且要讓市民有感，會是蔣團隊應該要努力突破精進的工作，「否則任期4年很短，如果連任時市民說不出具體的政績，對市長連任來說，恐怕更會影響到選民的支持」。

柳采葳舉例，市場改建、捷運工程、興建社宅等進度都應該要加速，確保在2年後要有一定進展；另除了辦好世壯運，蔣市府也應該勇於提出市政創新政策，讓市民留下印象，例如競選時的長照500床受到許多批評，就更該提出新的長照政策，或是本應可以交出亮眼文化成績單的重要單位「文化基金會」，在蔣任內平靜無波，淪為只有執行例行事務的單位，十分可惜。

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員柳采葳。（資料圖／記者黃克翔攝）

「蔣萬安有點像當年的嘉慶皇帝，比較辛苦。」國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲好大喜功、無所作為，讓蔣萬安前2年得解決台北大巨蛋問題，現在還有京華城爛攤子得收拾，不僅如此，蔣萬安接下的是「老舊」台北市，包括建築物老舊、市民高齡化。

游淑慧認為，台北市公共建設非常多，有全台最完整的捷運路網，還有大巨蛋、北流、北藝等場館，又有自己的兒童樂園、動物園，因此蔣萬安若想像過去市長透過建設凸顯政績，實在有難度，所以她建議蔣萬安8年重點是「都市更新」，讓台北市重新再生，而蔣也有聽進去，上任後開始推「都更8箭」政策。

不過，游淑慧也坦言，都更並非短時間能看出成果，成了蔣萬安的弱勢與困難，「說不定在蔣萬安第一任期結束，都還看不到成果，榮耀未必能屬於他，但如果願意認真一點一滴觀察台北市，例如前幾天鄉林建設在台北市啟動全台最大都更案，儘管屬於民間推動，但若沒有市府支持、公私協力合作，怎麼可能整合成功，讓一萬多戶住戶簽同意書？」

游淑慧說，或許對蔣萬安不太公平，可若台北市想再繁榮100年，就必須要都更，因此她之前期待蔣市府能先有都更局、再成立青年局，「畢竟只要都更做得好，就能夠超越所有歷任市長，這是讓台北市能超越台北市、蔣萬安能超越蔣萬安的辦法，即便成功不一定在蔣任內，但這才是真正造福萬民。」

▼國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／記者鄭毓齡攝）

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

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