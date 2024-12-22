北市點將／蔣萬安連任要超越自己　「都更難立刻見效」需更多亮點

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於12月25日任期滿兩年，今年相當不平靜，發生寶林茶室中毒案、男童「凱凱」遭虐死案、私立培諾米達信義幼兒園性侵案，還有前台北市長柯文哲3大案，僅能仰賴「大巨蛋經濟」加分。第一任期已過半的蔣萬安，面臨「沒有其他施政亮點」困境，國民黨議員認為，蔣主推造福萬民的都更政策，立意良善卻難以馬上見效，接下來2年勢必得找出更多亮點政策，否則恐會影響選民支持。

宛如中了「柯文哲魔咒」 蔣萬安2024變「幫擦屁股之年」

「此案進入司法調查，市府立場非常一致，希望盡快還原事實、釐清真相，勿枉勿縱。」這可說是蔣萬安今年最常講的一句話，原因無他，就出在前任市長柯文哲頭上。

柯文哲「3大案」分別為北士科、京華城與台智光案，柯文哲不滿蔣萬安處理台智光的態度，連日隔空交火，結果隨即發生台灣史無前例的邦克列酸中毒（寶林茶室案），雙方進入「休戰」狀態，7月則碰上私立培諾米達信義幼兒園性侵案，由於此案第一次通報在柯任內，讓柯蔣2人都大受影響，超在乎形象的蔣萬安更於上任首次鞠躬道歉。

▲台北市長蔣萬安與民眾黨主席柯文哲3月23日出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，這是兩人為台智光案隔空交火後首次同台，柯文哲當場與蔣萬安表明態度，會後受訪更是加碼嗆聲。（圖／ETtoday資料照）

市政「一棒接一棒」形容詞，完美呈現在柯文哲與蔣萬安身上，宛如中了「柯文哲魔咒」的蔣萬安，8月底馬上爆發京華城案，檢廉先後收押國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，而柯文哲則在政治獻金假帳案「暫別黨主席」，少了「政黨黨魁」保護傘後捲入此案至今，預計本週將有結果。

盤點蔣萬安2024年政績 上任2年記憶點仰賴「台北大巨蛋」

想到蔣萬安，你會想到什麼？蔣市府將2024年定調為「安全、運動、未來之都」，盤點今年蔣萬安的政績，在蔣最重視的「交通安全年」上，大安區大學里打造全國首創「交通友善區」，強迫或提醒車輛駕駛減速、增加標線型人行道寬度保護行人等，已有19個里提出跟進意願。

運動部分，延續去年啟用大巨蛋，今年讓大巨蛋順利進行棒球賽事，中華隊更在大巨蛋進行12強超級循環賽，至今舉辦70場棒球賽事，累計約140萬人次到場觀賽，帶來超過47億經濟效益；非運動賽事則有113年國慶晚會，邀請到天后江蕙復出開唱，還有12月的周杰倫、張惠妹演唱會。

▲台北大巨蛋至已舉辦過棒球賽、演唱會，成為蔣萬安2年來最大的記憶點。（資料圖／記者李毓康攝）

蔣萬安在現有12區運動中心基礎上，盤點了台北市9個地區設立「運動中心2.0」，並命名為「躍動館」，其一的「新生館」除了既有游泳池、籃球場、網球場外，還要新增綜合球場、體能中心及多功能運動教室，以及最特別的「實彈射擊場」，預計2026年完工啟用。

回顧前任市長的亮點政績，陳水扁任內完工捷運木柵線、淡水線、新北投線；馬英九任內開通新店線至小碧潭、小南門線、板南線，且規劃興建12座市民運動中心；郝龍斌任內開通文湖線、新蘆線，以及延伸松山信義線路段，還有啟用YouBike微笑單車；柯文哲任內則有拆忠孝橋引道、蓋社宅、雙北1280交通月票、市場改建等。

而蔣萬安至今最有記憶點的是「大巨蛋經濟」，因為蔣讓大巨蛋順利啟用，並解決柯文哲設立的建築技術規則127條「關卡」，進而能舉辦演唱會；然而大巨蛋並非是蔣一人功勞，是在馬英九任內簽約、郝龍斌任內動工、柯文哲任內停工又復工，以及議約取得權利金，所以要說完全是蔣萬安的政績，尚有疑義。

蔣萬安光處理「柯文哲爛攤」就忙翻 「大都更時代」難馬上見效成弱勢

「蔣萬安今年是多災多難，不平順！」國民黨台北市議員秦慧珠表示，從保母虐童案、信義區幼兒園性侵案、寶林茶室案都受全國矚目，柯文哲3大案造成許多市府公務員被約談與調職，且台北市人口數持續下降，人口老化與外移問題難以改變，加上去年蔣萬安風風光光去大陸參加雙城論壇，今年陸方來台卻一波三折，直至12月才舉辦，可說是不太順利。

秦慧珠提及，大巨蛋從去年11月開始試營運，為蔣萬安帶來了新鮮話題與風光，然而負面批判也不斷，包括漏水問題持續未解；有感覺到蔣萬安想努力蓋社宅，而都更政策也有做放寬，但這些都是漫漫長路，難以「馬上見效」，「其他光是收拾前朝爛攤子，恐怕就已消耗費長多時間精力。」

▲國民黨市議員秦慧珠。（資料圖／記者湯興漢攝）

國民黨台北市議員柳采葳認為，蔣萬安上任2年以「穩健」為主，穩中求變，大巨蛋可以算是施政亮點，雖然歷任市長都有努力，但是在最後一哩路，蔣市府排除重重關卡，展現魄力終於啟用；其他新政策包含好孕專車、六都第一國中男生納入HPV疫苗施打、永續發展債券，還有數個都市更新政策，利益良善，但仍然受限於部分族群，而且需要時間檢驗。

面對蔣萬安這2年較缺乏亮點政績，以及如何超越自我？柳采葳指出，蔣萬安在任期受限、連任壓力下，接下來兩年，勢必要有更多努力，除了普遍市政效率的提升，政策更多亮點，而且要讓市民有感，會是蔣團隊應該要努力突破精進的工作，「否則任期4年很短，如果連任時市民說不出具體的政績，對市長連任來說，恐怕更會影響到選民的支持」。

柳采葳舉例，市場改建、捷運工程、興建社宅等進度都應該要加速，確保在2年後要有一定進展；另除了辦好世壯運，蔣市府也應該勇於提出市政創新政策，讓市民留下印象，例如競選時的長照500床受到許多批評，就更該提出新的長照政策，或是本應可以交出亮眼文化成績單的重要單位「文化基金會」，在蔣任內平靜無波，淪為只有執行例行事務的單位，十分可惜。

▲國民黨台北市議員柳采葳。（資料圖／記者黃克翔攝）

「蔣萬安有點像當年的嘉慶皇帝，比較辛苦。」國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲好大喜功、無所作為，讓蔣萬安前2年得解決台北大巨蛋問題，現在還有京華城爛攤子得收拾，不僅如此，蔣萬安接下的是「老舊」台北市，包括建築物老舊、市民高齡化。

游淑慧認為，台北市公共建設非常多，有全台最完整的捷運路網，還有大巨蛋、北流、北藝等場館，又有自己的兒童樂園、動物園，因此蔣萬安若想像過去市長透過建設凸顯政績，實在有難度，所以她建議蔣萬安8年重點是「都市更新」，讓台北市重新再生，而蔣也有聽進去，上任後開始推「都更8箭」政策。

不過，游淑慧也坦言，都更並非短時間能看出成果，成了蔣萬安的弱勢與困難，「說不定在蔣萬安第一任期結束，都還看不到成果，榮耀未必能屬於他，但如果願意認真一點一滴觀察台北市，例如前幾天鄉林建設在台北市啟動全台最大都更案，儘管屬於民間推動，但若沒有市府支持、公私協力合作，怎麼可能整合成功，讓一萬多戶住戶簽同意書？」

游淑慧說，或許對蔣萬安不太公平，可若台北市想再繁榮100年，就必須要都更，因此她之前期待蔣市府能先有都更局、再成立青年局，「畢竟只要都更做得好，就能夠超越所有歷任市長，這是讓台北市能超越台北市、蔣萬安能超越蔣萬安的辦法，即便成功不一定在蔣任內，但這才是真正造福萬民。」

▼國民黨台北市議員游淑慧。（資料圖／記者鄭毓齡攝）