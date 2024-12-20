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南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場　邀民眾闖關學豬知識、嚐烤大豬

▲南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣農產運銷公司連續3年舉行的「2024投出新豬味—創意料理商品設計邀請賽暨41週年場慶」今天登場，邀請高中職及大學的餐飲系學生發揮創意，結合國產豬與在地食材製作美味料理；活動同時可透過闖關遊戲及食農教育認識在地不同的食材，歡迎民眾到場同樂並選購優質農特產品。

縣長許淑華今天主持開幕儀式，縣議員林憶如、林儒暘、張婉慈到場表示，農產運銷公司持續透過多種活動增加許多人氣及買氣，一旁的名間親子生態園區假日更是吸引許多親子同樂，肯定縣府的用心經營。

▲南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次活動以推廣南投在地食材與台灣優質豬肉為核心，邀請全國餐飲相關科系學生參賽，發揮專業的廚藝及創意，比賽主題圍繞「豬肉與南投在地農產品」的創新結合，由參賽隊伍創作展現豬肉與農產的多元風味與創意應用，將南投的農產品入菜設計創新食譜，凸顯南投作為台灣農產大縣的特色，進一步加強南投農產品的競爭力。

▲南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場。（圖／南投縣政府提供）

另為推廣南投優質農特產品，讓民眾深刻認識食農教育與在地農業文化，農產運銷公司也在20、21日接連兩天舉辦「豬豬嘉年華」活動，內容包括青農市集、「豬知識」闖關遊戲，讓參與者透過遊戲學習豬肉安全及農業知識，增進對國產豬肉的了解與支持，另安排親子最愛的「麥麥樂天團」演出及泡泡秀，更提供免費嘗鮮的烤大豬。

許淑華表示，南投農產運銷公司已有41年歷史，感謝總經理周義雄及全體同仁的用心經營，透過辦理各種不同的活動，將營收由虧轉盈，本次期盼透過參賽者以豬肉與南投在地農產品設計創新食譜，以及為期兩天的嘉年華青農市集活動，帶動南投農特產行銷，為南投吸引更多觀光人潮與商機。

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