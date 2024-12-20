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陸12月LPR不變　明年政策利率可望下調

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

▲陸12月LPR不變。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）連續兩個月維持貸款市場報價利率（LPR）不變，1年期利率保持3.1%，5年期以上維持3.6%。專家認為，10月LPR降幅較大，銀行淨息差正處於歷史低位，短期未有再下調誘因。

根據財聯社報導，業內人士認為，12月LPR不變符合市場預期。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，本月LPR利率維持穩定，主要是7天期逆回購政策利率維持保持穩定及部分銀行淨利差保護偏薄。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，10月LPR報價跟進9月政策利率下調20個基點，下調幅度較大，加之當前銀行淨息差處在歷史低位，儘管12月以來銀行同業存單到期收益率出現大幅下行，但報價行仍缺乏下調LPR報價加點的動力。

展望後市，業界認為，LPR調降或仍有空間。中信證券首席經濟學家明明表示，往後看，12月中央政治局會議、2025年中央經濟工作會議定調下一階段貨幣政策「適度寬鬆」，同時提到「適時降息降準」，可見央行寬貨幣立場仍然明確，後續LPR伴隨逆回購利率調降或仍有空間。

▲人民幣。（圖／CFP）

周茂華也提到，近期國內釋放穩健貨幣政策轉向適度寬鬆，後續央行透過降準降息等工具，引導市場利率中樞進一步下移，銀行將為存款負債重定價，將為LPR利率進一步調降創造條件。

根據香港電台報導，華僑銀行（OCBC）香港經濟師姜靜表示，中國大陸年底前降息機會較低，估計目前至明年底LPR有下調40個基點的空間，但時間點不確定性較大，除考慮到銀行淨息差水平，也期望財政及貨幣政策互相配合帶來協同效應，即兩方面政策都可出台時才會降息。

姜靜預估，年底前有機會降準25個基點，因有大規模中期借貸便利（MLF）到期，農曆新年前後亦有加大流動性需要。至於明年有75個基點降準空間。

姜靜還說，考慮到川普（Donald Trump）下月上任美國總統後或推出多項經貿措施，聯準局降息步伐審慎，相對大陸實施適度寬鬆貨幣政策，兩者息差擴大，為人民幣帶來貶值壓力，預料明年底離岸人民幣或處於7.33兌1美元水平。

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