快訊／全聯台中倉儲大火1死！盧秀燕趕赴現場

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

知名超市全聯位在台中大肚區的倉儲今(19日)下午發生嚴重火警，現場一度傳出有10多人受困。消防局長孫福佑稍早說明，火警後5人受困3樓陽台、14人受困頂樓，目前已全數救出，另有1人跳樓逃生，命危送醫搶救仍宣告不治，另外還有5-8人失聯，而稍早警消人員於3樓樓梯間發現2人，也均無生命跡象。對此，市長盧秀燕已緊急趕赴現場了解狀況。

▲全聯台中倉儲大火，市長盧秀燕趕赴現場。（圖／民眾提供）

台中市長盧秀燕稍早趕赴火警現場了解狀況，她表示，火災地點為全聯的新建工廠，是合法申請的建築，而目前仍在興建當中，但不幸的是，在今天下午發生火警，同時有約2-30人受困，「感謝消防局第一時間到場搶救，並將受困員工全數救出，至於失聯員工，目前消防人員正積極搜救中。」

▲▼台中全聯倉儲大火。（圖／民眾提供）

盧秀燕表示，市府目前已啟動應變計畫，衛生局也通知責任醫院進行大量傷患準備工作，當地衛生所也派員前往現場等候；教育局的部分也已清查附近學校，目前並未有被延燒的情形發生，不過因濃煙的關係，教育局也緊急聯絡學校，要求緊閉門窗，並且要求師生戴上口罩，避免健康受到影響，另外也請學校通報家長，可以提早將孩子接回。

此外，盧秀燕說，環保局也啟動通報機制，除了火警現場周遭區域外，連鄰近的彰化縣也通報注意濃煙，千萬不要影響到健康。