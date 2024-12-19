輾轉難眠掰掰！網紅實測美軍「2分鐘入睡祕技」超有效　萬人認證

▲網紅介紹美軍研發的2分鐘快速入睡方法，指出一般民眾透過練習也能輕鬆秒睡。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

加拿大健身網紅奧古斯汀最近在YouTube上分享一套由美軍研發的快速入睡法，學成後能在短短2分鐘內幫助人們進入夢鄉！這項方法的獨特之處在於，它結合了深呼吸和想像力，能有效放鬆身心。據稱，已有高達9成的嘗試者成功入睡，讓這支影片的觀看次數突破了千萬大關。

奧古斯汀在影片中詳細介紹了這套美軍研發的快速入睡法。這套方法的核心步驟包括深呼吸和意象引導，協助戰鬥機飛行員即使在嘈雜或高壓環境下也能快速入眠。他在片中引導觀眾，首先可以採取任何舒適的姿勢躺下，接著想像自己從額頭開始，逐步放鬆身體的每一個部位，然後讓眼睛、臉頰和下巴完全放鬆，專注於呼吸，感受每一次的吸氣和呼氣。接著，將注意力轉移到脖子和肩膀，讓它們盡可能放鬆。雙臂自然垂放兩側，手掌和手指也完全放鬆。最後，想像有一股溫暖的能量從頭頂緩緩流下，經過全身，直到指尖。

最後，奧古斯汀請觀眾深深地吸一口氣，緩緩地吐出，讓身體從胸腔到腳趾，一吋一吋地放鬆下來，感受溫暖的氣息流遍全身。奧古斯丁建議，可試著靜心觀想兩種意象，一種是躺在寧靜湖面的獨木舟上，仰望晴空；另一種則是在漆黑房間的黑色絲絨吊床上，感受被黑暗寂靜包圍。他指出這個技巧需要持續練習，透過每天練習這個技巧，大多數人在6週後就能養成閉眼2分鐘就入睡的習慣。

這段影片在YouTube上引起熱烈迴響，吸引了超過12,000則留言，多數網友對這項技術給予高度肯定。一位曾有30年軍旅生涯的網友表示這項技術在戰時對他幫助良多，讚賞其功效卓著。



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