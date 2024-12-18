　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伏地挺身受害人控「長期霸凌羞辱」　衛福部：有新事證就重啟調查

▲▼衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部調查長照司長祝健芳要求下屬深蹲、伏地挺身案件，最後認定霸凌不成立，引發議論。時代力量黨主席王婉諭公開伏地挺身事件當事人來信，內容無奈表示：「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」衛福部次長呂建德今（18）日回應，當事者未透過該次調查程序的管道回覆，只能透過原取得的資訊進行認定，喊話受害者正式提供資訊，有新事證與新證詞會重啟調查。

王婉諭昨公布伏地挺身受害者來信，今上午到立法院群賢樓外召開「目的良善的深蹲司長」記者會，她質疑難道只有少數人不舒服就不算霸凌？且調查只有現職同仁、陳情離職同仁沒被聯繫，受害者的聲音根本沒有被聽見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也揭露祝健芳被控霸凌的事蹟，強調事實和證據擺在眼前，衛福部不要繼續掩蓋事實、不要再官官相護，呼籲衛福部比照勞動部的方式，再次邀集外部專家重啟調查。

衛福部次長呂建德今日中午回應，衛福部保障公正的調查申訴管道，也絕對保護受訪同仁。在案件調查中，共有96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護之同仁願意主動加入調查。

至於長照司案，呂建德指出，由於當事者並未透過該次調查程序的管道回覆，因此衛福部只能透過原有調查程序中取得的資訊進行認定。而對於本案出現的新事證與新證詞，衛福部將配合當事人之意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人能正式提供相關資訊，協助衛福部進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。

衛福部再度重申，針對所有疑似霸凌事件，只要有具體事證供進一步審慎調查，都必定秉公處理，本部定將勿縱勿枉，還給大眾事實與真相。

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，僅有保護司、社工司、長照司簡任非主管職人員3案成立，其餘遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立。其中又以長照司長祝健芳叫下屬深蹲運動、社保司司長兼主秘劉玉娟在健保署時期要員工輕生表示誠意最受爭議，前者僅因不當管理，還有司內專委霸凌成立督導不周，遭記過1次處分，而後者免除社保司長職務、申誡2次，但仍任主秘。

劉玉娟案在後續因民眾黨立委陳昭姿爆有當時同仁輕生，衛福部部長邱泰源承諾重啟調查，至於長照司案則還有待受害人出面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！
陳傑憲「手放辣妻胸前」沙發2互動閃炸！綺綺：難得獨處
六月被爆暈船小奶狗！曾幫張文綺搭線戀情　她認了：有過密切聯繫
搶陳子豪！味全台鋼端「部長級」合約　兄弟再加碼喊話留人
月子中心出包！砸15萬入住「抱錯嬰」　孩子被其他媽親餵
外遇嫩模砸1.1億被甩　「波霸奶茶杯」大亨提告還錢吞敗
人夫吞壯陽藥「馬上風」　死在小三家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮南北院薪水同職務「1年差距超過6萬」！院長：北部消費較高

台中少棒教練涉性騷！請辭換校繼續教　盧秀燕擬降低通報門檻

伏地挺身受害人控「長期霸凌羞辱」　衛福部：有新事證就重啟調查

高雄老牌月子中心出包！砸15萬入住「抱錯嬰」　孩子被其他媽親餵

吳郭魚漲18%！黃金鯧、蝦子價格平穩　漁業署：年節供應無虞

日本新品「莓豆花烏龍」！主打「台灣人氣甜點變飲料」全傻了

環境部明年發布「新空品政策白皮書」　設許願池邀全民提建議

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！老師反應惹怒家長

看到方向燈就高潮？直行車加速「不願讓道」釀擦撞　網嘆：爭輸贏

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

故宮南北院薪水同職務「1年差距超過6萬」！院長：北部消費較高

台中少棒教練涉性騷！請辭換校繼續教　盧秀燕擬降低通報門檻

伏地挺身受害人控「長期霸凌羞辱」　衛福部：有新事證就重啟調查

高雄老牌月子中心出包！砸15萬入住「抱錯嬰」　孩子被其他媽親餵

吳郭魚漲18%！黃金鯧、蝦子價格平穩　漁業署：年節供應無虞

日本新品「莓豆花烏龍」！主打「台灣人氣甜點變飲料」全傻了

環境部明年發布「新空品政策白皮書」　設許願池邀全民提建議

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！老師反應惹怒家長

看到方向燈就高潮？直行車加速「不願讓道」釀擦撞　網嘆：爭輸贏

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

黃瀞瑩、陳智菡等4人涉抽佣可能轉被告　王世堅：他們無辜的啦！

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

故宮南北院薪水同職務「1年差距超過6萬」！院長：北部消費較高

《捍衛戰士》激起從軍潮　湯姆克魯斯獲海軍最高榮譽

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」！5點還原過程：句句屬實

《日經亞洲》專文報導台南　深入文化搖籃的多樣面貌

FED明迎第3次降息！美債殖利率觸高點　法人：回歸投資本質

昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年北門商場悄拆

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

即／高雄知名拉麵店疑中毒　12人狂瀉虛脫了

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

奧客要求拿公仔遭拒　羞辱店員白癡窮人

南港路邊「突現超長人龍」　居民吐真相

好市多「獨家商品」險被A走　她出大絕找回

中油開年薪150萬！「外派地點」卻嚇壞PTT：命得夠硬

翁喝魚湯掛急診！大腸充滿鮮血、黑便

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面