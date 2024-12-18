伏地挺身受害人控「長期霸凌羞辱」　衛福部：有新事證就重啟調查

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部調查長照司長祝健芳要求下屬深蹲、伏地挺身案件，最後認定霸凌不成立，引發議論。時代力量黨主席王婉諭公開伏地挺身事件當事人來信，內容無奈表示：「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」衛福部次長呂建德今（18）日回應，當事者未透過該次調查程序的管道回覆，只能透過原取得的資訊進行認定，喊話受害者正式提供資訊，有新事證與新證詞會重啟調查。

王婉諭昨公布伏地挺身受害者來信，今上午到立法院群賢樓外召開「目的良善的深蹲司長」記者會，她質疑難道只有少數人不舒服就不算霸凌？且調查只有現職同仁、陳情離職同仁沒被聯繫，受害者的聲音根本沒有被聽見。

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她也揭露祝健芳被控霸凌的事蹟，強調事實和證據擺在眼前，衛福部不要繼續掩蓋事實、不要再官官相護，呼籲衛福部比照勞動部的方式，再次邀集外部專家重啟調查。

衛福部次長呂建德今日中午回應，衛福部保障公正的調查申訴管道，也絕對保護受訪同仁。在案件調查中，共有96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護之同仁願意主動加入調查。

至於長照司案，呂建德指出，由於當事者並未透過該次調查程序的管道回覆，因此衛福部只能透過原有調查程序中取得的資訊進行認定。而對於本案出現的新事證與新證詞，衛福部將配合當事人之意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人能正式提供相關資訊，協助衛福部進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。

衛福部再度重申，針對所有疑似霸凌事件，只要有具體事證供進一步審慎調查，都必定秉公處理，本部定將勿縱勿枉，還給大眾事實與真相。

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，僅有保護司、社工司、長照司簡任非主管職人員3案成立，其餘遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立。其中又以長照司長祝健芳叫下屬深蹲運動、社保司司長兼主秘劉玉娟在健保署時期要員工輕生表示誠意最受爭議，前者僅因不當管理，還有司內專委霸凌成立督導不周，遭記過1次處分，而後者免除社保司長職務、申誡2次，但仍任主秘。

劉玉娟案在後續因民眾黨立委陳昭姿爆有當時同仁輕生，衛福部部長邱泰源承諾重啟調查，至於長照司案則還有待受害人出面。