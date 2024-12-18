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中火二期環評通過「居民怒提訴願」！環境部回應：將依法答辯

▲▼台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

記者閔文昱／綜合報導

中火二期環評日前通過，將再興建4部燃氣機組，舊型6部燃煤機組轉備用，不僅引發台中市長盧秀燕不滿，多個環保團體也在17日向行政院提起訴願，要求撤銷該案環評結論、重新審查。對此，環境部及台電公司皆回應，將尊重民眾提起訴願的權利，並依法答辯。

多個環保團體17日向行政院提出訴願，主張環保署中火通過環評的處分應予以撤銷，並應重新確實審查，且台電應先提出完整評估資料。他們強調，環團絕不是反對中火以氣代煤計畫，而是新增四部燃氣機組太多，造成空污及碳排減量太少，且大幅使用天然氣仍有碳排及溫室效應，與淨零政策背道而馳。

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環保團體認為，中火二期燃氣環評僅一次初審即送環評大會，公民在大會中針對開發規模、空污及溫室氣體減量不足等提出多項問題與質疑，卻未遭環委及大會採納，環保署次長在未徵詢環委意見下，逕自宣布中火環評案修正後通過，不符合環評程序，涉嫌護航及違反程序。

對此，環境部表示，該案在確認達環境保護目的，並考量能源需求及國家安全原則，作成通過決議，尊重民眾提起訴願的權利，後續將依法答辯。環境部強調，中火二期案經環委審酌中火二期減少燃煤增加燃氣，空污減量達41％、溫室氣體減量達33％，建議審查通過，尤其加速推動增氣減煤改善中部地區空氣品質刻不容緩。

台電方面則指出，中火二期計畫，除可滿足大台中地區持續成長的用電需求，更透過以氣代煤，讓電廠最遲在2034年底前達成無煤化，屆時燃煤機組轉為緊急備用，只有在國安、天災時才啟用，定期測試的用煤量將不到現在的1%，也就是10萬噸以下。

台電強調，支持增氣就是加速減煤，努力推動增氣計畫，也是為了回應市民訴求與關切。

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