名記者成博弈大亨大將　開庭暴走嗆檢察官反洩底

▲史鎮康曾任TVBS地方特派員，台中檢方懷疑他是陳政谷旗下大將，參與博弈集團經營。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

九州博弈集團賭博和洗錢犯罪案件偵破，檢察官張時嘉從被告史鎮康過去一件賭博案件被查扣的手機起底，揭發賭王、檢察長這場送往迎來的百萬普洱茶茶葉禮盒對話紀錄。史鎮康知悉後，暴跳如雷，不滿檢察官株連親友到如此不堪地步。當庭控訴檢察官違法蒐證，日前提出濫訴告訴。

本月4日台中地院開庭，史鎮康當庭控訴檢察官違法蒐證，他稱因經營賭博於2022年5月24日查獲後，被檢察官緩起訴處分確定，台中地院裁定發還扣案的Iphone XR手機（含SIM卡2張），應該要還給他，張時嘉檢察官竟然違反法院裁定，自行扣留機，根本違法取證。

▲陳政谷（中）遭台中檢調懷疑是九州博弈集團幕後經營者，他日前遭起訴出庭，否認相關指控。

據悉，台中地檢查獲上情，認為檢察官的道德尺度應比一般人高，為取信大眾，雖初步排除有刑事不法之可能，但仍有違失之虞，於是呈報法務部轉交台灣高檢署，對謝進行行政調查。

▲史鎮康曾任電視台的地方特派員，人脈豐沛，離職後從事不動產投資，賺進大把鈔票。

蒞庭在場的張時嘉立即表示，經查該手機使用時間，是史在九州集團工作進行犯罪行為的期間，疑留有犯罪紀錄，依照刑事訴訟法第259條規定，緩起訴處分者的扣留物，應予以發還，不過「偵查他罪或他被告之用應留存者，不在此限」，因此依法將手機予以保留，列為此案證物。



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