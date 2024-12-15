王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

▲立委王鴻薇與台北市願景工作協會舉辦願景盃辯論賽，今年進入第六屆。（圖／台北市願景工作協會提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

立委王鴻薇與北市願景工作協會每年舉辦為期2天的「台北市願景盃高中生辯論賽」，今年邁入第二屆，最新出爐的冠軍由「成功高中」地主隊獲得，亞軍為百齡高中，季軍則是成功高中和師大附中獲得。

王鴻薇15日表示，願景杯為全台唯一針對北市高中生舉辦的校際辯論競賽，過去比賽辯題從核電到芒果乾亡國感對台灣社會的影響等，相當多元且跟緊時事，今年題目「我國普通刑法應死刑」也是因應憲法法庭宣判，死刑存廢成今年熱門議題因此成為選題，每年有許多高中生針對政策及時事走上演講台，不僅是很好的公民教育模式，更具有社會意義。

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王鴻薇指出，今年的辯論賽，在裁判人選上，特別邀請中國文化大學行管系項程華老師、精誠資訊副總吳文舜、思構益公關公司總監陳思淵等人共襄盛舉，他們都是過去學生辯論出身，在社會各界相當優秀的前輩，也見證死刑議題在我國多年以來的演變。今年憲法法庭宣判後，有部分聲音質疑是「實質廢死」引起民怨，但不論「實質廢死」、「真正廢死」還是繼續「維持死刑」，都很樂見青年學子提出自己主觀看法，互相討論思辯，也啟發他們未來參與公共事務，這也是她持續舉辦6屆台北市願景盃辯論賽的原因。

精誠資訊副總吳文舜也分享自己過去參加辯論活動的經驗強調，熟知思辯教育重要，願景盃是台北市著名的高校辯論賽事，近年舉辦在成功高中，剛好就是他的母校也很開心可以在冠亞賽評到辯論社的學弟們，期待委員可以持續舉辦，增加學生對公共議題的興趣與參與，尤其選題跟緊時事，死刑議題是校園辯論「古老」的議題，有很多資料與論點一直延續多年，但今年憲法法庭宣判後，確實會引起新的期待，同學們表現都很精彩。

中國文化大學行管系項程華老師指出，從2016年起第一屆願景盃他就擔任裁判，每年都有許多優秀的高中生在這個舞台發光發熱，甚至已經有第一屆參賽的高中生今年也在擔任賽事的裁判，王鴻薇從議員到立委都沒有改變，一直支持學生社團舉辦賽事，這都證明王鴻薇對推廣思辯與台北市高中生教育的堅持與關心。

協助辦理願景盃多年的北市願景工作協會執行長翟永誠也直言，深感辯論賽事對於推動不同立場的溝通、對話是不可或缺的，能夠培養青年及早參與思辨活動，對於職涯發展很有幫助，他相當樂見願景盃未來可以繼續擴大舉辦，吸引更多青年學子參與公共事務。