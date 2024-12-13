【廣編】《城市潮流漫步》遠雄敦富打造「地圖上找不到的城市美術館」

圖、文／遠雄建設提供

在繁華與靜謐交織的北屯機捷特區，遠雄敦富將建築的空間與當代藝術結合，首次化身為「城市美術館」，聯手 ARTAGE 藝術時代打造當代藝術盛宴。

展覽集結來自台灣、日本、韓國與美國的七位當代藝術明星，並以奈良美智（Yoshitomo Nara）、丹尼爾・阿爾軒（Daniel Arsham）、張育嘉的大型裝置為主打，搭配風靡全球的圓點女王—草間彌生（Yayoi Kusama）、超扁平風格創始者—村上隆（Takashi Murakami）、超現實立體繪畫代表—李慶美（Lee Kyoung Mi）、原子筆繪畫佼佼者—曾雍甯等七位囊括台美日韓藝術家的強大陣容。

展覽自2024/12/18至2025/2/16，開展當週假日(12/21)將舉行《城市潮流漫步生活節》，不僅有眾多攤位共襄盛舉，藝術家張育嘉所屬「BIKE機踏車樂團」更將登台演出，帶來音樂與藝術的雙重享受。另規劃兩場VIP講座活動，特邀人氣拍賣官陸潔民顧問為佳賓們帶來《當代藝術欣賞與收藏的關鍵秘訣》、《藝海星燈30年，鑑賞心、收藏情！》精彩講座，帶領大家深入了解藝術收藏的魅力。

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遠雄敦富以建築為媒介，讓藝術在此找到共鳴。從建築設計到生活美學，無不彰顯遠雄敦富對「藝術即生活」理念的追求。期待在這座以藝術為核心的空間，與您一同漫遊於城市潮流與美學之間。

展期：2024.12.18（星期三）～2025.02.16（星期日）

地點：台中市北屯區敦富路437號（遠雄敦富接待中心）

洽詢專線：04-24360816