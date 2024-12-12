苗栗原鄉部落深夜槍聲一直響　原來是打獵...2人這原因被逮

▲新竹縣2名原住民覬覦苗栗南庄鄉豐富野生動物資源，長途跋涉打獵時，因槍聲大作被用路人報警查獲 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

新竹縣2名泰雅族原住民覬覦苗栗縣南庄鄉野生動物資源豐富，10日深夜騎機車遠征到南庄打獵，持自製獵槍開槍時，槍聲大作驚動民眾報案，警方據報當場查獲許、江2男違規持有獵槍，將依《槍砲彈藥刀械管理條例》第20條規定，裁處2千元以上、2萬元以下罰鍰。

頭份警分局今天表示，南庄分駐出所副所長邱宏仁、警員謝裕琮，10日22時20分執行巡邏勤務，據報南庄鄉苗21線12.5K處有人涉嫌非法打獵，警方趕抵時，查獲來自新竹縣五峰鄉的許男、（23歲）、江男（19歲）2人，查扣2把自製獵槍和近百發自製彈頭，但身邊並無獵物。

警方說，許、江都是新竹縣泰雅族原住民，查獲持有的自製獵槍均未依法申請執照，當場依法查扣。警方指出，可能因新竹縣野生動物資源漸少，而南庄鄉原住民以賽夏族為主，賽夏族傳統上不喜歡打獵，讓許、江2人漏夜騎機車，長途跋涉1個多小時的車程到南庄。

不料，2人剛打獵沒有多久，因為苗21線是通往南庄鄉知名景點神仙谷與向天湖，也是當地鹿山、鹿湖、鹿場3個原住民部落，進出往來的唯一路線，縱使深夜仍有民眾進出，因槍聲大作，嚇壞經過的用路人，擔心危及安危才報警。

頭份警分局長林育旺表示，原住民持有獵槍應依規定申請許可並注意用槍安全，經查2人持有長槍均為自製，未向警察機關申請執照，全案將依《槍砲彈藥刀械管理條例》第20條規定，報請縣政府裁處2千元以上、2萬元以下罰鍰。