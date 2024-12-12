快訊／溫泉偷拍狼放出來了！母籌30萬救兒　開始「宅囚」新生活

▲29歲林亦修偷拍泡湯客人遭收押，今獲交保返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投知名溫泉會館今年陸續傳出多起客人泡湯遭偷拍，檢警積極偵辦，起訴綽號「GOGO哥」的主嫌林亦修。今（12日）法院開庭，在押167天的林男全認罪，林母為救愛子，急籌措30萬元保證金，成功替他辦理交保。由於法官裁定實施科技監控，並限制住居、出境及出海，林雖暫時獲得自由，但實際上等同於被「軟禁在家」，不得隨意外出。

今（12）日上午士院開庭（不公開審理），林當庭全認罪，其辯護律師向法官提出交保請求，法官考量林已坦承全部犯行，原有的滅證風險已經降低，考量被告若能限制住居在戶籍地，且不得外出，並以科技設備監控，即無繼續羈押之必要，命被告具保30萬元、限制住居、不得外出、並加以科技監控，另限制出境及出海後停止羈押等共6項條件。

據了解，林亦修是士院首度採用電子監控的案例，林男在庭上曾一度表示無力籌措30萬元保證金，但護子心切的林母在數小時內迅速籌集資金，最終成功為愛子辦理交保。

然而，法官對林男的行動自由設下嚴格限制，包括限制住居、禁止外出、實施科技監控，並限制其出境及出海，實質上等同於將其軟禁在家中。稍早，林男在法警護送下返回住處，法警並協助於其住所裝設電子監控訊號器，以確保全天候監控。

至於林亦修順利交保，檢方是否對裁定結果提出抗告，仍須待收到裁定書後再進一步研議。