彰化想「孵蛋」遭網紅酸「連百貨公司都沒有」！王惠美霸氣回應了

▲王惠美日前宣布，計劃在高速公路彰化交流道附近特定區規劃建設大巨蛋。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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棒球賽熱潮，議題延燒到各縣市爭取興建「大巨蛋」，彰化縣長王惠美日前公開宣布，計劃在高速公路彰化交流道附近特定區（簡稱「彰交特區」）規劃建設大巨蛋，除了遭民進黨籍縣議員質疑「彰化根本養不起！」包括百萬網紅Cheap昨（11）日直言「笑死」，「有錢搞面子工程，不如去改善交通！」面對這樣的批評，王惠美霸氣回應，「我不會拱手送出大巨蛋，建設不分黨派，我已經準備好了！會讓彰化大巨蛋快點孵！」

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▲王惠美喊話「大巨蛋，彰化縣準備好了」！（圖／彰縣府提供）

王惠美9日在平和國小與小朋友共進午餐時就提及，彰化希望能順利孵蛋，月是故鄉明，邀請鹿港辜家的中信集團和永靖魏家的味全集團等集團，回到彰化一起「孵蛋」，10日再向兩集團招手。未料，Cheap11日在臉書表示，「彰化連百貨公司都沒有要蓋大巨蛋？」Cheap指出，人口越來越少，每年都在下滑，也沒有捷運，高鐵還真的在田中，連續八年旅客數最少，甚至輸給「苗栗國」。

Cheap提到，彰化連職棒的球場都沒有，確定要直接挑戰巨蛋？還指嘉義、雲林都有職棒球場；他回憶，小時候玩一款遊戲叫「模擬城市3000」，每項建設都要最頂的，因為很酷，如核融合發電、國際機場、高科技園區、超高摩天大樓等，還有各種鐵塔、博物館、大型動物園，但他城市的人口只有5萬人，不過1年他就破產了，沒想到現實也有這麼好笑的事。

▲王惠美在其臉書表明已核准彰交特區公開展覽。（圖／彰縣府提供）

Cheap直呼「有錢搞面子工程，不如去改善交通！」，認為蓋一座大巨蛋至少400億起跳，每年還要好幾億的維護成本，不如拿4千萬去改善基層球隊的訓練環境、推廣棒球都比較好，Cheap認為不一定要棒球，能讓其他各種運動均衡發展也好，「可惜政治人物對這種成效慢，無法累積政治資本的東西沒興趣」。

面對外界批評，王惠美昨晚則是霸氣回應，「我不會拱手送出大巨蛋，建設不分黨派，我已經準備好了！會讓彰化大巨蛋快點孵！」她進一步指出，從政以來，一直不分黨派，期待好的政策從中央到地方大家一起來支持，讓彰化大巨蛋快點孵，她並呼籲在地中信集團、味全集團，能回歸故鄉一起來努力，讓彰化巨蛋早日完成。

▲王惠美表示，未來結合彰化鐵路高架化和捷運路網，區內將有新的縣政中心、總圖書館、青年住宅，產業園區及大巨蛋。（圖／彰縣府提供）

王惠美也同時在臉書貼文，標題以「大巨蛋不必等兩年，#彰化準備好了就是現在！」表明，目前已核准彰交特區公開展覽，未來會結合彰化鐵路高架化和捷運路網，區內同時有新的縣政中心、總圖書館、青年住宅，產業園區及大巨蛋，這將是新彰化的起點！

王惠美堅定表明立場，她並呼籲出身鹿港的全國棒協理事長、中信金董事辜仲諒、永靖出身的味全龍Dragons所屬頂新國際集團董事長魏應州，以及所有彰化出生的企業家們，加入彰化孵大巨蛋計畫，一起為新彰化努力！

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