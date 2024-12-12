結束逾一甲子飛行任務　米格-21全面退役歐洲天空

▲克羅埃西亞宣布米格-21退役，正式確定該型戰機就此退出歐洲天空。（圖／翻攝自百度百科）

軍武中心／綜合報導

翱翔在歐洲天空60多年的米格-21（MIG-21）戰鬥機正式畫下生涯句點，克羅埃西亞國防部宣布，國內僅剩下的4架可擔當快速反應警戒作戰的米格-21確定結束任務，成為歐洲最後一個使用該型戰機的空軍部隊。

據《詹氏防務周刊》報導，克羅埃西亞國防部是於本月1日宣布正式卸下米格-21服役的消息，目前該國已引進7架「飆風」（Rafale）戰機，包含5架單座、2架雙座機，但因飛行員培訓尚未完成，預計要到2026年才有辦法達到初始作戰力。

米格-21戰鬥機是由蘇聯於1950年代初期研制的單座單發輕型超音速戰機，其原型機於1955年首次試飛，1958年開始裝備部隊，是二次世界大戰後全球生產最多的一款飛機，共計生產四代、約20種不同的型號。該機翼展7.15米、機長15.4米、機高4.13米，作戰半徑270公里，屬於戰術動作靈活輕巧，爬升速度較快的戰鬥機，效力全球逾50個國家空軍部隊。

歷史悠久的米格-21參與多場歷史爭鬥，越南戰爭成為該機最廣為人知的戰場，活用其優秀的速度與爬升力，以及在空戰機動中難以被目視的較小機影，多次成功伏擊美軍戰機，甚至當時近距格鬥也曾戰勝美國當時綜合性能最為優秀的F-4戰機。

▲解放軍殲-7戰機。（圖／翻攝百度百科）

相中米格-21巨大的生產量，蘇聯替各國的該型戰機提出各種改良及性能增強方案。有趣的是，中國的米格-21則走入另一條發展道路，原先早期獲得蘇聯技轉生產，但後因兩國關係交惡技轉期間終止技術支援，中共航空工業後解析消化其技術產出了殲-7（J-7），前後共生產約2400架，衍生出各種改進型以及出口型，而中國空軍於2023年底正式結束殲-7的服役任務。

除了殲-7的發展以外，中國航空研究院也提出於米格-21基礎上研製高空高速殲擊機，因此有了後來的殲-8（J-8）系列。早期殲-8射控雷達性能不佳，且缺乏適用的雷達導引空對空飛彈，因而遲遲未能形成戰鬥力，甚至被軍隊稱為「和平鴿」。殲-8於1969年首飛但到1980年才正式服役，整體設計上已屬落後，導致生產量不到400架。2011年解放軍便開始逐步除役該系列戰機，2023年底也僅剩殲偵-8F偵察型在役。

▼2008年參加珠海航展的2架殲-8D戰機。（圖／翻攝自新華網）