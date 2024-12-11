苗栗賓士男酒駕！大坪頂公墓旁撞飛行人　女看護摸黑走路喪命

▲苗栗市大坪頂公墓的苗29線昨晚發生酒駕轎車撞死行人事故，印尼女看護不幸喪命。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市大坪頂公墓的苗29線道昨（10）晚發生酒駕撞死行人事故。一名徐姓男子酒後開轎車，疑因天色昏暗、加上酒精作祟，撞飛正在走路的女行人，女子送醫傷重不治；正當警方找不到她的身份時，一名移工仲介撥打她手機，警方才知道死者是印尼籍看護工，今天將報請檢察官相驗調查死因。

苗栗警分局今天說，昨晚約7時許接獲報案，苗栗市苗29線大坪頂路段，發生一起轎車與行人碰撞的交通事故，造成女行人頭破血流受傷，警方獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送往大千綜合醫院救治，可惜因頭部重創、宣告不治。

警方調查，徐姓男子（42歲）昨晚聚餐飲酒後，仍執意開進口賓士轎跑車回家，沿著苗29線北往南行駛，快到住家附近數百公尺，行經大坪頂公墓旁路段，疑因天色昏暗未注意同向行走的行人，直接將行人撞飛，頭部重擊前擋風玻璃。徐男酒測值0.49毫克，警方立即依法逮捕法辦。

警方說，死者沒有攜帶證件、身上只有一隻手機，正當苦於毫無頭緒之際，一名人力仲介業者打通她的手機，警方接聽才知道死者是印尼籍看護（45歲），來台5年；僱主稱傍晚5點多她就不知去向，一直找不到人才通知仲介幫忙找人，而僱主住處距離事故地點約3~400公尺。

而徐姓男子家中經營香燭金紙店，至於事故發生原因，有待警方進一步調查釐清。