尹錫悅派「斬首部隊」肅清政敵！他搭直升機前才知情：被迫手刃百姓

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等政治人物。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然頒布戒嚴，還下令軍隊搭乘黑鷹直升機強闖國會，以「反國家勢力」為由要求戒嚴軍逮捕主要政治人物。對此，該部隊成員事後切受媒體專訪，透露原本他們以為作戰對象是鎖定北韓（朝鮮），但直到搭上直升機前一刻，才知道降落地點是國會議事堂，他們被迫持槍對抗手無寸鐵的百姓。

南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團，其實是別名「白虎部隊」的團級特種部隊，主要負責執行暗殺北韓（朝鮮）最高領導人金正恩、蓋達組織首領賓拉登等反恐任務，是韓劇《太陽的後裔》男主角所處部隊的原型。然而，在本月3日，該部隊卻淪為尹錫悅用來清除政敵的殺人武器。

▲▼南韓戒嚴軍派黑鷹直升機降落在國會操場，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

該部隊4名成員在戒嚴鬧劇結束後，昨（5）日接受韓媒《朝鮮日報》的專訪，甚至還公開當時所收到的指令訊息。A某透露，其實事發前他就和其他部隊成員接獲告知，內容表示可能會被投入與北韓相關的特殊作戰，然而當他做好心理準備後，3日晚間11時48分直升機的降落地點，卻是位於首爾市汝矣島的國會議事堂操場。

A某表示，「之後當我接到『拉下國會議員』的指令後，簡直陷入恐慌！事前我們只能從部隊得知，聽說北韓的相關情況非常嚴重，因此必須緊急出動。在整理完彈匣以後，便做好出動準備......我們在尚未掌握國會的具體構造下，便被要求降落在國會。」

A某回憶，當時國會議員的幕僚與職員們，正試圖阻擋特戰隊員闖入國會本廳，這些幕僚與職員拿出各種家具擋住辦公室的去路，一些人甚至還向特戰隊員噴灑滅火器粉末，並大喊著「叛軍」、「逆賊」、「尹錫悅的走狗」。A某表示，直到此刻都還未接獲具體指令，最後才從上級收到「拉下國會議員」的指示，因此才勉強破窗進入國會本廳。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

A某回憶當時的難處，「雖然我們已經優先遵守指令，但要身為707部隊的我們，在手持伊薩卡霰彈槍的狀態下，去面對手無寸鐵的平民，並且闖入國會，我認為這未免也太過分了。」

A某表示，當時國會議員、幕僚、一般民眾集結在國會議事堂，阻擋部隊進入本會議場，「我們若是下定決心（闖入），其實只需要花10到15分鐘，因此我們故意不奔跑、改為行走。」

4名部隊成員透露，其實早在尹錫悅宣布戒嚴的4個半小時以前（3日晚間6時），第1、3空降旅團長和特戰任務團長等主要指揮官集結在京畿道利川市特戰司令部的消息，已經在特戰司令部的部分部隊傳開。

▲707部隊其實是南韓用來執行反恐作戰任務的「斬首部隊」。（圖／路透）

B某受訪時表示，在出動任務之前，他同樣沒有接獲關於任務的具體說明，3日晚間11時30分才與其他100多名隊員搭乘黑鷹直升機、降落在國會，而在抵達後仍尚未接獲具體指令，「我們沒有攜帶實彈，只有攜帶訓練用非殺傷彈（UTM）。」

C某則透露，當搭乘的軍用巴士抵達國會議事堂正門前，就連隊長也感到相當震驚，眼前的國會早已遭到警方封鎖，而一般民眾們則聚集呼喊口號「反對戒嚴」、「尹錫悅下台」，因此最後他們只好翻牆進入國會，並目睹有其他民眾用肉身阻擋軍用巴士進入。

D某則認為，原本他們預料將被投入對抗北韓的作戰任務，卻未料到最後必須手持武器對抗一般民眾、還要逮捕國會議員，這項指令導致他們「深感背叛」，認為上級只是將他們看作是消耗品。