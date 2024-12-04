明晚雨區擴大！周日最冷下探15度　一圖看「降溫趨勢」

▲明晚起水氣增加，降雨範圍擴大到桃園以北，且有較大雨勢發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響，中央氣象署指出，明晚起水氣增加，降雨範圍擴大到桃園以北及東部地區，且有較大雨勢發生，周六另一波東北季風增強，北部及東北部明顯降溫，預估周日清晨最低溫下探15度，下周末還有較強的冷空氣，但強度仍要觀察。

氣象署預報員林定宜說，明、後天東北季風影響，北部及東北部稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；明日白天水氣不多，基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過林定宜表示，明晚至周五水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，下雨範圍擴大到桃園以北及東部有局部短暫雨，東南部亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

他指出，周六另一波東北季風再增強，周日、下周一東北季風影響期間，北部及東北部再度轉涼冷，目前預報資料顯示，強度維持東北季風的等級，預估最低溫出現在周日清晨，北部及東北部低溫下探15度、16度，高溫約20度左右，中南部高溫26至28度。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜說，下周二東北季風減弱，轉為偏東風的天氣型態，迎風面基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。另明天、後天清晨彰化到台南易有低雲或霧，影響能見度，行車用路要注意。

此外，林定宜提到，目前資料顯示下周五、下周六將有一波較強的冷空氣，溫度將會再度下降，強度是否達到大陸冷氣團等級，因預報時間尚久，溫度判斷誤差較大，仍待後續觀察。