小三通陸客交通亂象！還來台販售偽造車牌　金門議員要求全面稽查

▲外國客騎乘租賃「微型電動二輪車」時，常有違規情況，影響到金門的交通秩序。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門外國旅客近期逐漸增多，部分旅客對台灣法規並不熟悉，騎乘租賃「微型電動二輪車」時，常有違規情況，影響到金門的交通秩序。對此，金門縣議會議員蔡其雍於金門縣議會第八屆第四次定期會昨日第九會次議程中，要求租賃車業者加強對租客的法規宣導，並全面稽查業者是否依新規定懸掛車牌及投保強制險。

金門縣議會第八屆第四次定期會昨(3日)第九會次議程，由議會副議長歐陽儀雄擔任主席主持，進行縣府警察局業務報告時，議員蔡其雍建請金門縣警察局加強交通違規取締，並協同金門監理站 要求電動自行車租賃業者加強對租客的法規宣導，並全面稽查業者是否依新規定懸掛車牌及投保強制險，以保障鄉親及旅客的交通安全和權益。

針對大陸偽造台灣車牌，標榜幫權利車客製化牌且快速寄達，根據交通部統計，至今年10月底，全國舉發 偽造車牌達1012件，平均每個月84件。交通部上個月底研擬提高罰鍰至3萬6千元，並當場保管車輛。

而金門縣從8月起實施「淨牌專案」，共取締48件(截至10月底)，金門也面臨相同問題，考量金門縣地緣鄰近，取得對岸偽造車牌更加快速，民眾若懸掛假車牌發生交通事故時，恐損害自身權益。