坦克開上街頭？士兵鞠躬道歉？　南韓「6小時戒嚴」假消息瘋傳

▲ 社群平台瘋傳坦克開上首爾街頭。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，隨即派軍警封鎖國會，社群媒體開始瘋傳首爾街頭出現坦克的照片，以及網友聲稱目擊直升機及裝甲車等，但有部分畫面已證實與此次戒嚴無關。

綜合韓媒報導，尹錫悅宣布戒嚴後，社群媒體X及通訊軟體Kakao Talk公開聊天室等平台瘋傳「首爾市中心出現裝甲車」、「3號晚上11點過後外出會被突襲檢查或逮捕」等說法，以及裝甲車及坦克在國會前集結的照片。

許多網友見狀紛紛表示，「居然是坦克，現在真的是2024年嗎」、「首爾街頭居然有坦克」、「太可怕了，這是真的嗎」、「短時間內不能出們了嗎」，不安情緒在網路蔓延。

但上述說法皆已被證實為假消息，裝甲車行駛於首爾街頭的照片是過去軍隊夜間訓練的舊照，聲稱會突襲檢查與逮捕的新聞截圖也證明是合成。且昨晚雖確實有數架直升機飛入國會上空，但坦克與裝甲車集結並非事實。

此外，一名記者許宰賢（音譯）凌晨PO出戒嚴軍彎腰鞠躬的影片截圖，聲稱這名無名兵面對聚集國會抗議的市民三度鞠躬道歉，貼文被轉發X後吸引破200萬觀看，令眾多網友動容，感嘆士兵在總統命令下也是身不由己。

但對此也有網友觀看影片後提出質疑，指出這名士兵是因宣布撤軍後仍不斷被記者跟拍，才數度低頭說「抱歉」並請記者停止拍攝。