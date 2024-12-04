奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖：敲碗花絮

▲恰恰與高國輝討論戰術，這一幕讓球迷滿滿感動。（圖／翻攝tsaimimi0416）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊奪冠多日，幕後花絮更令人感動！中職會長蔡其昌曝光一張恰恰與高國輝正在討論戰術的畫面，而場景位在東京巨蛋，他大讚兩位的經驗傳承，文末也不忘笑虧「看他們看他們的表情就知道不是在點飲料！」引來萬名網友朝聖「敲碗更多幕後花絮」。

蔡其昌在Threads分享一張背後功臣照片，可見教練彭政閔與高國輝一個坐著、一個站著，神情專注互相討論著情蒐與戰術，而場內看板寫著日文字，可見中華隊已來到東京巨蛋拚冠，反映出賽前或賽中的緊張準備氛圍。

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蔡其昌感性直呼「恰恰和國輝，兩個曾經讓眾多大投手頭痛的強打者，謝謝他們的經驗傳承這次世界12強能和他們一起奮戰，是非常幸福美好的事情！」文末還不忘跟上時事哏，「看他們看他們的表情就知道不是在點飲料！」

底下引來萬人暖喊，「謝謝會長一直分享幕後小花絮」、「一輩子的恰粉～謝謝恰哥+國輝，還有強大的教練團」、「整個教練團這一次真的都很幸苦，光是讀資料提供選手建議應該都忙翻」、「不藏私，每個人都做好自己的工作，是這次在台灣隊上看到的事。很令人感到驕傲」、「敲碗更多幕後花絮」、「這畫面真美」、「教練團是爸媽和我們這代的愛和驕傲」。

也有網友仍笑虧，「還是很像點飲料，國輝一臉學長你幹嘛煩惱那麼久？」「在日本，一杯珍珠奶茶大約在500日幣~700日幣」「在分析哪家飲料比較好喝啦」。