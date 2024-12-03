流感增11死！30多歲男肺異常搶救7周仍不治　疫情12月中進入流行

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（3）日公布上周新增11例流感死亡個案，其中最年輕是一名30多歲男性，本身有氣胸、慢性肺部疾病，10月上旬出現發燒、咳、呼吸困難等症狀，就醫檢查有肺部異常且感染A流H1N1，因急性呼吸衰竭收治加護病房，後續因肺炎持續惡化，搶救7周後仍不治。疾管署示警，本流感季重症死亡個案數已經是10年同期最高，疫情預計在12月中旬進入流行。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，本流感季自今年10月1日起截至12月2日累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗；確定病例數及死亡數均為10年同期最高。

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監測上周流感門急診就診計7萬1,419人次，與前一周持平，另新增11例死亡(均A型H1N1)，年齡介於30多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕是北部30多歲男性，本身有氣胸、慢性肺部疾病，沒有接種本季流感疫苗，10月上旬出現發燒、咳嗽、有痰、呼吸困難，就醫後胸部電腦斷層肺部異常，快篩A型流感陽性，後續也確認感染H1N1。

該個案後續給予流感抗病毒藥物治療，臨床判斷有急性呼吸衰竭收治加護病房，但仍在住院過程中肺炎狀況惡化，於11月底、約發病7周過後世，死因為A流併發肺炎與急性呼吸衰竭。

林詠青指出，這名個案年輕但是本身有慢性疾病，屬於流感併發重症風險較高族群，隨著氣溫逐漸降低，預期呼吸道病毒將更加的活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

疾管署在流感流行季會擴大公費抗病毒藥劑對象，往年通常是在12月1日實施，疾管署副署長曾淑慧則提到，疫情中心預估流感應該會在12月中旬進入流行期，目前尚未擴大對象，還會持續討論，預估中旬才會開放。

疾管署統計，截至12月3日止，公費流感疫苗接種數約543.8萬人次（疫苗使用率約82.6%），剩餘114.9萬劑；新冠疫苗仍持續高於去年，已累計接種151.4萬人次，為去年同期(55.8萬)2.7倍。