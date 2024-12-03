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反對開放代理孕母！民團指侵害人權、剝削　周四將赴立院抗議

▲▼台灣女人連線與多個婦女及人權團體召開記者會高喊「代孕侵害人權！停止代孕立法！」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣女人連線與多個婦女及人權團體召開記者會反對開放代理孕母。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

代理孕母受到外界關注，然而衛福部原先預告開放「代理孕母」修法規畫，昨日短短5小時急轉彎把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。台灣女人連線與多個婦女、人權團體今（3）日召開記者會反對代理孕母，直言代孕制度並無社會共識，且一旦合法化將惡化女性處境，傷害兒童權益，應停止審查與代孕制度相關的法案內容，相關團體也揚言本周四要到立法院正門口陳抗。

立法院將於本周四審查《人工生殖法》修正草案，其中包含代理孕母合法化的版本；然而國健署昨下午突然發新聞稿表示，目前呈報規劃內容將研議先處理有共識部分，把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理，再次引發爭議。台灣女人連線與多個婦女及人權團體今日召開記者會高喊，「代孕侵害人權！停止代孕立法！」

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台灣女人連線常務理事黃淑英表示，代孕並非僅是「出借子宮」。她進一步說明，代孕涉及的不僅是子宮的使用，更包含代理孕母身體、生理及心理的全面付出，且代孕不僅代理「懷孕生子」，更代理「承載懷孕與生產的健康風險，甚至可能危及生命」；多年來一直有研究指出，代孕比非代孕具有更高的身心健康風險，包含併發症與死亡等風險。

代孕另也有工具化、商品化的問題，黃淑英說，「利他代孕」的本質是歧視與剝削，為了避免商業型代孕將女性工具化及商業化的批判，「無償利他」的代孕隨之而生；「無償利他」就是要女性以做義工、志工的精神承擔懷孕生產的服務，僅接受「車馬費或餐費等成本的補償」。

然而，懷孕是每天24小時、每月30天、長達10個月無休的運作這種長期無法間斷的身心高強度的付出，伴隨著健康風險與不可預知的後果。黃淑英認為，要求利他是無理且無情，更是一種懷孕歧視；對於代孕高度付出，給予成本的低度費用，亦是對代理孕母的嚴重剝削。

黃淑英舉例，過去曾有澳洲不孕夫妻到泰國做代孕服務，結果生出一個健康寶寶、一個唐氏症寶寶，最後夫妻只帶走健康孩子，將唐氏症孩子丟給代孕者，類似事件令人擔心會在台灣重演，「即使有契約也無法保障，當發生不幸事情會有圓滿結果，代孕議題牽扯到非常多議題，這個制度可能付出的代價與衝擊，應該再次好好省思。」

婦女救援基金會社工督導曾俊偉表示，代理孕母不僅使用人工生殖技術，更是使用另一位女性的身體。代理孕母門檻高，降低風險，但也會造成稀缺，難保不會有心人士運用這樣的黑市利益，且即使用資格篩選確保代理孕母良好心理素質，仍無法避免女性受到人情壓力成為代理孕母，或者經濟困境社會困境時進行代孕，看似自由選擇，但因為不對等關係，被迫成為生殖工具，呼籲停止代孕合法化。

台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，周四立院衛環委員會審查人工生殖法且涉及代孕條文，這樣重大人權議題法案不可能坐視不管，他們堅決反對女性子宮商品化，要捍衛人權，相關團體周四上午開會審議法案同時，將號召群眾到立院正門口陳抗。

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