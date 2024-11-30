寧夏夜市驚現緊急任務！三星揪粉用AI「救救外國朋友」

記者蘇晟彥／台北報導

三星AI在十月底正式推出繁中版本，為推廣實用翻譯功能，在本週、下週末於寧夏夜市舉辦「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動，民眾在現場挑戰運用Galaxy AI的創新科技，與外籍友人交流互動，完成指定任務就可以獲得抵用券等好禮，讓全民外交無障礙。

▼三星舉辦「出發SAY夜市」活動，透過AI輕鬆與外國朋友無障礙溝通。（圖／記者蘇晟彥攝）



「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動在本週末、下週末於寧夏夜市舉辦，對於外國朋友來說，想要享受夜市美食，卻不知道到底裡面有什麼是一大障礙，但是近年AI逐漸發威，各種翻譯功能都可以順暢解決難題，而在今年10月底推出繁中版的三星AI，更能有效透過「雙面翻譯窗」解決煩惱。

現場體驗功能包括：

・雙面翻譯窗：透過Galaxy AI「翻譯助理」功能，不論是為外國旅客指路，還是推薦如「棺材板」、「筒仔米糕」、「豬血糕」等道地美食，甚至以簡稱介紹「貓纜」這類熱門景點，都能無礙解答，輕鬆化解「雞同鴨講」的窘境；借助摺疊機的雙螢幕特性，還可以在內、外螢幕看到各自翻譯的結果，讓溝通更順暢。

・筆記智慧助理：出發前隨手存下的異國美食菜單，透過Galaxy AI的PDF自動智慧翻譯，就能快速將「蚵仔煎」等台灣小吃菜名即時翻譯成熟悉的語言，輕鬆享受道地美食！

・ 快速分享：與外國朋友合影留念後，使用快速分享功能，即可快速分享照片，上傳社群記錄美好回憶。

台灣三星「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動資訊：

・活動日期：11月29日（五） ~ 12月1日（日）、12月6日（五） ~ 12月8日（日）

・活動時間：週五17:30-23:00／週六、日17:00-23:00

・活動地點：寧夏夜市蓬萊國小後門口（台北市大同區寧夏路35號）



