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社會 社會焦點 保障人權

產女嚇壞「怕家人知道」嬰屍急丟芒果園　高雄大學情侶慘了

▲▼林園女棄嬰複驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲涉嫌遺棄女嬰的謝姓（前右二）男子和許姓女子（後左二）到殯儀館相驗。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區清水岩一處芒果園，今年3月間有民眾發現一具女嬰屍，警方追查後發現是一對年輕大學情侶謝男（21歲）、許女（19歲）因產下女嬰後死亡，因怕家人知道，驚慌失措才騎著機車到林園丟棄女嬰，檢方將兩人起訴，法院審理後，依過失致死、遺棄屍體罪判處謝男徒刑9月、許女徒刑10月，都可易科罰金。

全案發生在今年3月13日，林園區的一處果園管理員在巡視時意外發現一只黑色塑膠袋，打開一看赫見一具赤裸女嬰屍，甚至連臍帶都還在，嚇得急忙報警。

▲▼高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡，警方展開追查。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡，警方展開追查。（圖／記者吳世龍攝）

警方立即成立專案小組追查，積極調閱周邊監視器清查近300部車輛，發現12日晚間9時許，一台摩托車於案發處停留達10分鐘，警方以車追人，查出該摩托車騎士是21歲謝姓男子，進一步追查謝男及其19歲許姓女友到案，經了解該女嬰為其許姓女友所產下。

據了解，謝男是大學在學學生，許女則是五專的建教生，兩人一起在苓雅區租屋同居，許女2、3月前覺得肚子「怪怪的」，也沒有到醫院產檢，12日晚間女嬰突然出生，在幫女嬰清洗時發現沒有呼吸心跳，兩人慌了手腳，也不敢讓家人知道，才決定把女嬰的屍體放進塑膠袋，丟棄在偏僻林園山區。

▲▼高雄林園芒果園女嬰屍，小情侶騎車棄屍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方調閱監視器過濾，發現21歲的謝姓男子案發前曾騎車在該處果園逗留10分鐘。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢察官複驗排除女嬰有受虐或外力介入，將兩人無保請回，偵辦後將小情侶起訴。

法院審理時，法官根據法醫的報告，認定嬰兒因生產時頭部通過產道被壓迫受傷，卻未尋求醫療照護，導致頭部產傷加重續發中樞衰竭致死，小情侶卻未及時送醫而有過失責任，因此依過失致死、遺棄屍體等罪，判謝男徒刑9月、許女徒刑10月，均得易科罰金，全案可上訴。

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