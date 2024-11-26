傳賴清德欲把500元改印中華隊　陳玉珍拋「改1000元」原因曝

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中華隊日前在本屆世界12強棒球賽冠軍戰中以4：0完封日本、成功奪下冠軍，傳出總統賴清德正考慮將新台幣500元鈔票的圖像改版成本屆中華隊員奪冠的形象。國民黨立委陳玉珍今（26日）受訪表示，500元鈔票改版是很好的創意，並加碼建議與其改500元鈔票，不如改版1000元鈔票，因為四個小朋友國民教育已經很普及，不用再宣導了。

台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，舉國歡騰，文化總會與總統府今日下午舉辦「台灣英雄大遊行」，邀請國人慶賀這歷史性的一刻，而朝野立委也紛紛表達祝福。

綠委許智傑主張要將11月24日台灣隊奪冠日訂為「國家棒球日」，並已正式提出「國定紀念日及節日實施條例草案」，將我國紀念日及節日提升為法律位階，體現我國共榮的價值，並展現國家重視體育的決心。許智傑說，「像我們有國家客家日、國家移民日，我們把這個訂為國家體育日是紀念我們台灣得勝的日子，及將來重視體育的政策與方向，純粹是設為紀念，跟放假沒有關係。」

藍委陳玉珍則認為，台灣隊奪冠令人感動，但之前台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟也在奧運奪金，也應思考制訂「國家羽球日」，她建議制訂紀念日部分可通盤考量，「是不是也會變成需要一個國家羽球日，這個都需要國家整體思考，可以提出來，有個節日、紀念日的條例，大家可以全面性的思考。」

另外，台灣隊奪下世界12強棒球賽冠軍，外傳資深棒球迷的賴清德總統有意規劃將現行新台幣500元鈔票上的少棒小將，改版成「台灣棒球英雄」，紀念這次得來不易的殊榮。陳玉珍對此表達肯定，500元鈔票改版是很好的創意，並加碼建議與其改500元鈔票，不如改版1000元鈔票，因為四個小朋友國民教育已經很普及，不用再宣導了，1000變棒球也很好。

藍委洪孟楷認為，雖然單一面額鈔票改版牽一髮而動全身，但他仍希望央行能夠大力審慎評估。他進一步建議，可依據我國「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」內規範，發行可流通的「500元英雄紀念鈔」，一樣可當一般貨幣使用，也具有獨特意義，更彰顯這次奪冠的難得與偉大，同時，中華郵政也能推出12強奪冠紀念郵票，讓國人同感驕傲。

