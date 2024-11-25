出事前畫面曝！賓士超車1分鐘後「自撞起火」…母子慘死他獨活

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣高樹鄉中正路昨(24日)晚間10時45分發生死亡車禍，41歲李男開賓士載著39歲妻子、11歲兒子外出兜風，行經該路段時突自撞民宅圍牆，車輛瞬間起火，僅李男順利逃生、母子雙亡，而事發前的畫面也曝光。

▲屏東一家三口出門兜風，卻自撞火燒車造成母子雙亡。（圖／記者陳崑福翻攝、目擊者提供）



據目擊者江姓男子的行車紀錄器畫面中可以看見，當時2輛轎車從旁邊呼嘯而過，其中一輛正是李男一家三口的車輛，僅僅過了1分鐘後，江男抵達中正路口的紅綠燈時，卻驚見該輛車已是停在圍牆前起火燃燒的恐怖慘況，連忙報警求助。

江男透露，該路段為下坡急彎，一旁還是墓地，若是不熟當地路況的外地人，很容易發生車禍，他報警後雖趕緊連同另輛車的駕駛拿滅火器撲火，但火勢又急又快，根本來不及。

▲警方研判因該處彎度大，導致車輛失控自撞。（圖／記者陳崑福翻攝）



初步了解，火災發生當下僅李男獨自逃出，警消到場花半小時撲滅後，發現坐在後座的11歲男童已成焦屍，明顯死亡，劉女被救出時意識模糊，左腳骨折，送醫搶救後仍宣告不治，李男則是左腳踝骨折，送醫治療無大礙，警方表示，由於該處彎度很大，初步研判因此發生事故。